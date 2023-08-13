史努比狂粉接招！最新聯名櫻花粉帆布鞋、限定滑板造型可愛開賣

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

經典漫畫作品《花生漫畫》（PEANUTS）自1950年發行以來在全球吸粉無數，無論食、衣、住、行都有源源不絕的聯名推出搶攻粉絲們的荷包，這次更是遠赴巴西，與純素潮流品牌Cariuma聯手推出限定系列，準備踩著滑板滑進所有粉絲的心！

史努比SNOOPY×Cariuma聯名系列

來自巴西的純素潮流品牌Cariuma在近期與《花生漫畫》（PEANUTS）推出可愛的聯名系列，以漫畫主角小獵犬史努比與滑板運動做為本次的聯名設計主題，推出包含服裝鞋款一系列多項單品，並在台灣綠時尚環保選物店GETCHI限定開賣，往下看更多推薦單品。

史努比SNOOPY×Cariuma聯名推薦單品

SNOOPY聯名造型上衣

最實穿最好搭的短袖T恤系列，不僅有史努比踩著滑板的動感造型作為衣服上的圖案設計，還有躺在樹上的史努比與服裝上的「THE EARTH」（地球）字樣，不僅有史努比的風格，也兼具Cariuma對於地球關注的元素，全系列服裝都是採用100％純有機棉製作，有黑、白、灰可以選擇。

SNOOPY聯名滑板鞋

既然主題都是史努比板弟登場，當然也不能少了聯名的滑板鞋款，以經典的帆布滑板鞋款做為設計，側邊印上史努比逗趣的滑板圖樣，共推出三種顏色可以選擇，其中粉嫩又可愛的「櫻花粉」，剛好可以跟上一波芭比粉紅熱潮！

SNOOPY聯名滿版Slip-On

喜歡穿了就走的懶人鞋就看這邊！除了滑板鞋之外，聯名系列有包括一款懶人鞋，鞋身上是滿版的各種史努比滑板圖案，鞋後跟還有「PEANUTS」漫畫標誌，共推出白色與櫻花粉2種色系可以選擇。

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