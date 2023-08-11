韓國小眾品牌雲朵包推薦　孝淵同款超Q、Fiori Fleurir像大顆棉花糖

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

雲朵包鬆鬆軟軟的療癒感，再加上BLACKPINK Jennie的帶貨熱潮之下，全球的人們都陷入了這股軟綿魅力，除了大家熟知的COS之外，韓國也有小眾設計師品牌推出了這種蓬鬆的包款，這次由編輯為大家挑選了兩個品牌推薦給大家，去韓國玩可以考慮入手喔！

韓國小眾品牌雲朵包推薦

CARLYN

韓國小眾品牌CARLYN，以簡約、百搭、多元的設計款式為主，除了常見的皮革包款之外，近期也推出了療癒可愛的Soft Bag雲朵包款式，在包身上以絎縫的菱格紋為主，整體的造型感更強，特別是在背帶的部分，以蓬鬆抓皺的設計，讓可愛度倍增，除了各種肩背、手提的款式之外，還有腰包可以選擇，款式非常多元。

CARLYN的雲朵包連少女時代的孝淵都背上身，溫潤柔美的米色系真的就像背上一小塊雲朵，在包包的細節處也有金屬品牌標誌點綴，精緻度滿分。

Fiori Fleurir

Fiori Fleurir是一個新成立的設計師品牌，所以在包包的種類上還不算太多，不過其中一推出就引起話題的就是這款LOTTIE包，不像其它雲朵包款在包身上的絎縫設計，LOTTIE包以底部抓皺或材質打造包包整體的蓬鬆立體感，背帶以打結式的方式設計，讓休閒的包款多了優雅的小細節，除了色系非常多元之外，還有百搭的丹寧款式可以選擇。

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