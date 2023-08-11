fb ig video ETtoday search mobile

韓國小眾品牌雲朵包推薦　孝淵同款超Q、Fiori Fleurir像大顆棉花糖

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

雲朵包鬆鬆軟軟的療癒感，再加上BLACKPINK Jennie的帶貨熱潮之下，全球的人們都陷入了這股軟綿魅力，除了大家熟知的COS之外，韓國也有小眾設計師品牌推出了這種蓬鬆的包款，這次由編輯為大家挑選了兩個品牌推薦給大家，去韓國玩可以考慮入手喔！

韓國小眾品牌雲朵包推薦

CARLYN

韓國小眾品牌雲朵包推薦！孝淵揹上CARLYN菱格包、Fiori Fleurir像大顆棉花糖！

韓國小眾品牌CARLYN，以簡約、百搭、多元的設計款式為主，除了常見的皮革包款之外，近期也推出了療癒可愛的Soft Bag雲朵包款式，在包身上以絎縫的菱格紋為主，整體的造型感更強，特別是在背帶的部分，以蓬鬆抓皺的設計，讓可愛度倍增，除了各種肩背、手提的款式之外，還有腰包可以選擇，款式非常多元。

CARLYN的雲朵包連少女時代的孝淵都背上身，溫潤柔美的米色系真的就像背上一小塊雲朵，在包包的細節處也有金屬品牌標誌點綴，精緻度滿分。

Fiori Fleurir

Fiori Fleurir是一個新成立的設計師品牌，所以在包包的種類上還不算太多，不過其中一推出就引起話題的就是這款LOTTIE包，不像其它雲朵包款在包身上的絎縫設計，LOTTIE包以底部抓皺或材質打造包包整體的蓬鬆立體感，背帶以打結式的方式設計，讓休閒的包款多了優雅的小細節，除了色系非常多元之外，還有百搭的丹寧款式可以選擇。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

宮崎駿迷在哪裡？Levi's推出《魔法公主》聯名系列！小桑、阿席達卡當主角，把森林之美印上丹寧

超夯雲朵包髒了怎麼辦？3招維持包包夢幻粉嫩色，懶人還能直接丟機洗！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 雲朵包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

精品合併再+1！Coach母公司以85億美元買下Michael Kors、Versace

精品合併再+1！Coach母公司以85億美元買下Michael Kors、Versace

林柏宏認真挑LOEWE女包有原因　郭雪芙腳上的巨型蝴蝶結超有哏

林柏宏認真挑LOEWE女包有原因　郭雪芙腳上的巨型蝴蝶結超有哏

最能拴住男人心的三大星座女！TOP 1心思如水捉摸不定，掌控人心根本天賦

最能拴住男人心的三大星座女！TOP 1心思如水捉摸不定，掌控人心根本天賦

頭髮分岔、斷裂多？皮膚科醫師教改善4秘訣：洗髮精交替用 談戀愛最無聊的星座Top 3 ！　第一名浪漫絕緣體，相處久了變家人 楊紫《長相思》8金句：我不想你覺得，離別是一個人的路 營養師點名早餐吃「5種食物」，減重成功率大增 蘋果要帶皮吃！營養師點名「5款食物」改善便祕 韓國小眾品牌雲朵包推薦　孝淵同款超Q、Fiori Fleurir像大顆棉花糖 小蜜媞推出第一款防水防曬護唇膏、GLOSSY POPS甜點外型超誘人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面