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Jisoo和安普賢熱戀中！養成盛世美顏的保養秘訣5招

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國大勢女團BLACKPINK成員Jisoo今年行程滿檔，3月底推出個人首張Solo專輯《ME》，現在又被爆出和韓星安普賢熱戀中！雖說「戀愛中的女人最美」，但其實Jisoo本身就很在意保養！

Jisoo在2023年3月31日推出首張Solo專輯《ME》，其中主打歌〈Flower〉MV的「開花舞」更引起網路討論熱潮。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

工作得意之餘，韓媒《Dispatch》也報導Jisoo與比她大7歲的韓國演員安普賢交往的消息，隨後她便透過經紀公司YG火速認愛。

保養秘訣

1.勤運動增進循環，養成好氣色

Jisoo雖然工作忙碌，當中也經常必須為了錄製專輯、準備演唱會而練舞，曾經開直播說自己「一有時間就是在運動健身」，運動量相當大。就算沒有練舞行程，她也會靠著皮拉提斯以及空中瑜伽來鍛鍊身材曲線。

另外，Jisoo也在自己的Vlog中透露平時愛泡半身浴，甚至說「浴缸在我的生命中很重要」。靠著運動、泡半身浴增進了全身循環，臉上氣色自然跟著好起來。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.愛敷面膜，曾經一天敷到三次

BLACKPINK曾經參加韓國美妝綜藝節目《Get it Beauty》，Jisoo在節目中分享因為自己是乾性肌，所以保養特別在意保濕，特別是靠「敷面膜」迅速補充肌膚水分，最高紀錄甚至會一天敷三次面膜。

節目她也分享最常使用的面膜，例如Moonshot的Muse Secret、Lush薄荷面膜、韓星河智苑自創品牌J.ONE的晚安面膜等等。 

▲Jisoo 。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo也是面膜控。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__，下同）

3.卸妝超級仔細

因為工作需要經常畫濃妝，Jisoo也曾提過自己很在意卸妝，不管多累，回家第一件事就是卸妝，而且從眼、臉到唇部一定都會仔細卸除乾淨，有時還會卸到兩次。

▲Jisoo 。（圖／翻攝自IG）

4.重視唇部保養

Jisoo很在意細節保養，特別是嘴唇。平時勤擦護唇膏，幾乎走到哪裡都會準備一條護唇膏放著，藉此提醒自己勤補擦。平時還會使用唇部去角質，去除雙唇老廢角質與死皮，保持雙唇柔嫩。

▲Jisoo 。（圖／翻攝自IG）

5.戴帽子穿外套，物理防曬不可少

「防曬」是Jisoo非常重視的保養關鍵之一，從她個人IG中也可以觀察到，Jisoo只要到戶外，一定都會戴上帽子、穿上外套來遮陽防曬。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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延伸閱讀：

BLACKPINK Jisoo Solo《Flower》妝容用這些！彩妝師親揭色號，同款買起來！

六位韓星素顏更漂亮！宋慧喬、舒華、Jisoo⋯臉蛋天才們的保養守則公開

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Jisoo, 保養

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