fb ig video ETtoday search mobile

安普賢「直男式穿搭」擄獲女神心　襯衫＋素T疊搭超好上手學起來

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

日前出演《今生也請多指教》人氣大漲的安普賢，近來還多了一個讓BLACKPINK成員Jisoo火速認愛的男人這個身分，連帶讓這個從模特而出道的安普賢私下穿搭也受到關注，其實安普賢的穿搭簡單好上手，只要鎖定衣櫃中原有的襯衫、T恤單品，都可以輕鬆的穿出安普賢的直男式魅力！

▲安普賢出演《今生也請多指教》人氣大漲。（圖／FB@TVN）

Jisoo認愛安普賢直男式私服穿搭

1.雙色疊搭

Jisoo認愛安普賢！直男式私服穿搭擄獲女神心，襯衫＋素T疊搭超好上手學起來！

▲安普賢私服穿搭。（圖／翻攝自IG@bohyunahn，下同）

既然會將安普賢的穿搭風格以「直男式」做為主題，當然就意味著這樣的單品搭配不會有太大的難度，通常運用原本衣櫃中就有的服裝單品，就能即刻完成，安普賢在搭配上最常出現的就是「雙色疊搭」的方式，無論是襯衫、大學T、針織背心，以不同深淺的同色系或清爽的對比色疊搭內裡，簡約的層次感穿搭就能立刻完成。

2.造型襯衫

襯衫也是安普賢的穿搭中非常常出現的單品之一，當然也是許多男生們衣櫃必備的服裝單品之一，而安普賢在選擇襯衫的款式上，會以特殊的材質像是皮革、丹寧或是印花為主，讓襯衫成為造型中的亮點！

3.長大衣

Jisoo認愛安普賢！直男式私服穿搭擄獲女神心，襯衫＋素T疊搭超好上手學起來！

外搭的部分，擁有187公分的安普賢非常喜歡以長大衣的方式搭配秋冬的造型，無論是襯衫或是運動棉褲，都能用長大衣穿出時髦的質感，不過在大衣長度的挑選上可能要比較注意，建議可以選擇大概落在膝蓋的位置為比較好駕馭。

4.細節亮點

而在私服穿搭中，安普賢也很常會搭配上帽子、眼鏡、襪子讓造型更完整，雖然沒有太繁複的單品，但整體還是可以看出精心搭配的心思。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

獨家專訪｜《以吾之名》安普賢：「『言之命至，所說的話總會實現』對我來說既是決心、也是激勵。」

2023最新精品「入門款」戒指推薦大全！當作情侶對戒、結婚戒指更時髦

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 安普賢, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

外表強勢其實內心柔軟的3大星座！Top 1冷漠是假象，對朋友很忠心

外表強勢其實內心柔軟的3大星座！Top 1冷漠是假象，對朋友很忠心

談戀愛最無聊的星座Top 3 ！　第一名浪漫絕緣體，相處久了變家人

談戀愛最無聊的星座Top 3 ！　第一名浪漫絕緣體，相處久了變家人

營養師曝無花果「高營養價值」，抗疲勞、養顏美容都在內

營養師曝無花果「高營養價值」，抗疲勞、養顏美容都在內

營養師點名早餐吃「5種食物」，減重成功率大增 交往「越黏越疏遠」星座Top 3 ！第一名需要自由，有距離才更愛你 日超商「薄荷巧克力三明治」搞怪登場！　厚厚夾心清涼消暑超奇特 楊謹華老公甜吻她的手　她大方示愛「遇見你，是我的幸運」　　 超準心測！第一眼看到岔路還是肚臍？　秒測你待人處事的真實態度 日韓瘋「透明膠框眼鏡」燒到台灣　不挑臉又顯瘦，休閒正裝都百搭 星巴克熊熊貨櫃車禮盒太可愛　YOKU MOKU中秋禮盒美翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面