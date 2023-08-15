韓妞夏天都在穿「漁夫編織涼鞋」　不露趾新選擇配洋裝、牛仔褲很好看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

介紹過厚底涼鞋、老爹涼鞋，本篇再帶你認識今年韓國女生夏天都在穿的「漁夫編織涼鞋」！看起來有點呆萌的漁夫編織涼鞋，因為這幾年的「醜」鞋風潮又再度成為話題鞋款，繁複的編織表面是它最大的特色，孔洞之間保有涼鞋的透氣特性，又不像其他露趾涼鞋那樣赤裸，非常適合想穿涼鞋卻害羞露出腳趾的女孩們。而在穿搭部落客的示範下，漁夫編織涼鞋復古的外型下，既可以甜美也可以休閒，算是相當百搭的單品，往下滑一起來看看！





漁夫編織涼鞋＋裙裝

到了夏天，大家最喜歡穿的大概就是通風又充滿女人味的裙裝造型了吧！漁夫編織涼鞋的鞋底通常會有個3公分的小厚底，不過份明顯有又小小的增高、修飾效果，不論是搭配繽紛的印花洋裝，或是單一色調的洋裝，都有一種和諧、愜意的度假風情。

漁夫編織涼鞋＋牛仔褲

萬用又好搭的牛仔褲，與漁夫編織涼鞋一起也是一種絕對不會出錯的搭配方式。平常給人輕鬆休閒的牛仔褲，在漁夫編織涼鞋的相稱之下，多了一種個性文藝的風格，上身簡單的搭配Bra Top、薄襯衫都很適合。





漁夫編織涼鞋＋襪子

漁夫編織涼鞋單穿是一種透膚的效果，而也可以透過不同顏色的襪子來做造型上的變化。選擇一雙有趣的襪子來填補涼鞋之間的孔洞，簡單的步驟就可以幫涼鞋達到花色變化的效果，建議可以搭配露腿的服飾，給人一種俏皮、可愛的感覺。

平價漁夫編織涼鞋推薦

1、Melissa 果凍編織涼鞋

Lisa和趙露思腳上的涼鞋就是來自小眾品牌Melissa，半透明的果凍色完全就是夏天的鞋！

2、Zara 真皮平底繫帶涼鞋

▲Zara 真皮平底繫帶涼鞋，售價NT$1,790。

3、Charles & Keith Nell寬編織厚底涼鞋

▲Charles & Keith Nell寬編織厚底涼鞋，售價NT$2,590。

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