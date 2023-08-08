2023下半年8雙跑鞋推薦！NIKE、NB強大回饋感　入門到進階包辦

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就算天氣再熱，也擋不住跑者們想乘風奔馳的心！不過準備踏上跑步之路的朋友們，絕不能少了一雙適合自己的跑鞋，這次由編輯為大家整理出2023下半年各品牌推出的新款跑鞋，包括NIKE的全新ReactX泡棉、NB的最新一代 FuelCell Propel v4等多款全新跑鞋可以挑選。

2023下半年跑鞋推薦

Nike Infinity RN 4 ReactX全新泡棉

Nike在今年夏天推出的跑鞋鞋款Infinity RN 4將會首次搭載歷時5年研發的ReactX泡棉，這款ReactX全新泡棉材料不僅製造過程中達到友善環境，更可以在跑步時提供跑者更好的腳感回饋度，鞋身則是延續具有透氣性、與包覆性的Flyknit紗線鞋面，非常適合悶熱的夏季，一直是喜愛跑步運動的朋友心頭好之一。

Nike Ultrafly

全新的Nike Ultrafly是NIKE首次在越野系列中將碳纖維Flyplate夾在ZoomX泡棉與針織材質中底之間的設計，目的在實現推進動能與彈力腳感，作為越野系列跑鞋中的新成員，不僅有優秀的抓地力，外底採用Vibram的Litebase技術，也讓鞋款更加輕盈、靈活。

NEW BALANCE FuelCell Propel v4

New Balance在本季推出了最新一代FuelCell Propel v4鞋款，搭配回饋感強大的FuelCell中底結合TPU推進板，可以更有效的將著地能量轉化為推進動能，另外這款鞋在中底採用空心設計，具備適度反彈和柔韌性的結構，而網眼鞋面也非常透氣，對於追求速度感與腳感回饋度的跑者來說會是一個不錯的選擇，無論是剛加入跑步的新手，或是固定訓練的跑者需求都能滿足。

PUMA NITRO Knit

PUMA旗下的NITRO氮氣中底科技一直是品牌經典的跑鞋系列，透過將液態氮氣注入發泡成型的中底胚模中，讓鞋款能兼具「輕量」與「高緩衝」的穩定機能，在今年初全新的ForeverRUN NITRO推出後，高穩定型氮氣跑鞋，創新採用「雙密度氮氣中底」構造，加入「高密度環狀TPU穩定裁片」，為跑者帶來更全面的足部支撐感，並在今年夏天推出這款改以針織透氣鞋面的新鞋款，讓夏季的跑步時刻能夠能輕鬆舒適。

ASICS GEL-KAYANO 30

ASICS亞瑟士在今年夏天推出頂級支撐型跑鞋GEL-KAYANO 30，搭載全新4D GUIDANCE引導穩定系統，在寬度、長度、深度、時間（足弓回正速度）全面升級，並配備高彈性中底泡棉大大提升鞋款的穩定性與舒適度，同時鞋款採用的是全新PureGEL亞瑟膠材質，重量更輕巧。

THE NORTH FACE

針對喜歡在山林間享受速度感的朋友們，可以參考THE NORTH FACE的野跑鞋款，採用VECTIV 2.0技術，中底泡棉具有更好的緩震性滿足長短距離野跑運動，承托板的設計讓跑鞋在路況顛簸的山路上更具穩定性，同時搭配Surface CTRL™橡膠外底與抓地顆粒，讓每一次的步伐都很穩健。

HOKA Mach X

運動品牌HOKA專為高階跑者設計的競速訓練鞋Mach X，是準備參加各項馬拉松賽事的朋友可以關注的鞋款，不但首次在Mach鞋款加入Pebax®推進板外，同時採用PEBA中底配置，打造兼具舒適與快速回饋的高彈性腳感，最重要的是在鞋款的色系上有清爽亮眼的萊姆綠，讓跑步時的造型感也非常足夠！

HOKA GAVIOTA 5

GAVIOTA 5在提供跑者緩震效果的同時兼具了極高的支撐性，也是低足弓、過度內旋類型跑者們的全新選擇，為增強穩定性，以「雙體船」為靈感打造H-Frame支撐科技中底，搭配新一代CMEVA 全掌壓縮緩震泡棉，可以展現優秀的柔軟舒適度與穩定支撐性，在鞋底接觸面採耐磨橡膠及流線型刻紋設計，高透氣鞋面緹花網布設計，搭配內襯彈性泡棉，腳感極佳。

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