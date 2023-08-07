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2023下半年「工作運最旺」星座Top 3！冠軍有很多好機會，漁翁得利

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▲▼ 2023下半年「工作運最旺」星座Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

大多數人每天花費最多的時間都在工作上，而工作是否順利、順心，除了和個人努力程度有關，有時候也跟運勢有關，工作運旺的時候就算沒有用太多力，也能有不少收穫。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公布2023下半年工作運勢最旺的星座排行榜前3名，尤其Top 1這段時間可說是漁翁得利，會有很多不錯的機會來到面前，別忘了好好把握！

▲▼ 2023下半年「工作運最旺」星座Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：獅子座

獅子座工作運好轉的原因是因為你開始動起來了，其實很多獅子有專業能力，下半年裡只要你們能把握機會站上舞台，就能發揮自己的能力，在職場上閃閃發亮，加上木星進入你的事業宮加持，建議可趁此時精進自己的能力，是滿有機會成名或得獎的喔！

▲▼ 2023下半年「工作運最旺」星座Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：金牛座

所有的金牛座在下半年都在自己的位置上了，你們找到自己的定位，找到了自己適合發展的方向，也正在做自己喜歡做的事情，同時對於不想要的事物也能勇敢說不。讓金牛覺得生活周遭一切都是自己喜歡做的事，可以讓自己過想過的生活。

▲▼ 2023下半年「工作運最旺」星座Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：天秤座

天秤座會是這一波內鷸蚌相爭、漁翁得利的人，記得要好好把握！這段時間裡很多的業力引爆造成變動，導致有很多機會都掉到天秤的頭上，也因為你們平常就準備好了，所以機會來的時候都可以好好把握住。

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 工作, 工作運, 天秤, 金牛, 獅子

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