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心事重的人容易看到它！超準心理測驗揪出你的矛盾點

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書

在世界上每個人都有心事，但常常遇到的人大多數都把這些細節看得很重，甚至心坎過不去，感到沮喪、愧疚，而你是心事特別重的人嗎？如果在圖片中看到這一項物品，可能要慢慢轉換心態，讓自己不再過多拉扯。

Q：以下這張照片你最先看到什麼呢？

▲心裡測驗,占卜,心測。（圖／小紅書）

A.蘋果

B.人臉

C.同時看到

A.蘋果

第一眼先看到蘋果的人，表示你最近心事不是特別多，在別人眼裡，你看起來是一個很樂觀，個性有一點大大咧咧、沒心沒肺的人，但其實你充滿著人生的智慧哲理，對於很多事不想過度解讀，過去則讓它過去，你的心態很健康又穩定，你清楚自己的目標與中心思想，所以讓很多人願意跟你相處，覺得你是很簡單純粹的人。

B.人臉

第一眼看到人臉的你，表示你是一個心思比較深邃的人，心事有點多，你總是會想很多層面，夜晚也常常會思考今天的表現作為，琢磨每一個細節點滴，你常常在情感與理智中拉扯，遇到事情當下都會心軟妥協，但等到反思的時候，又變得特別理性，進而後悔自己的決定，所以到最後你會越來越不想接觸身邊的任何事物，覺得心思太複雜、太疲憊了。

C.同時看到

同時都可以看到的你屬於控制慾比較強的人，面對任何身邊的人事物都要掌控完美，才會覺得有安全感，甚至你會用一些「這是對你好」的名義去要求每一個人，也許從小時候你就是被長輩控制著，長大之後也會用這樣的行為來對待別人，但其實可以多認知一些觀念，就是「每個人都該為自己的人生負責，重擔不是在你身上」。

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關鍵字：

心裡測驗, 占卜, 心測

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