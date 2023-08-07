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無涼不歡！夏季降溫小物悶熱秒退散　潮濕都變乾爽真的好療癒

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記者李薇／台北報導

夏季真的不涼不歡，絕對要來點薄荷舒緩一下，不僅在嗅覺有清新感受，整個人也精神抖擻了起來，以下就盤點多款厲害的涼感單品，黏膩感立刻退散！

＃艾瑪絲 5α茶樹沁涼高效控油洗髮精，1000ml、售價1100元

▲艾瑪絲,愛康,GATSBY,涼感,保養。（圖／品牌提供）

根據調查，台灣民眾有8成都覺得自己有頭皮過度出油的問題，因此MIT品牌艾瑪絲推出全新控油洗髮精，蘊含清新薄荷與茶樹天然植物萃取添加，洗起來真的像是把冷氣打開，悶熱、厚重的感覺通通消失，搭配明星成分小分子甘草次酸複合物，深層淨化頭皮，控油立刻有感。

＃愛康 私沐涼感濕巾，10抽、售價99元

▲艾瑪絲,愛康,GATSBY,涼感,保養。（圖／品牌提供）

夏季除了頭皮最悶熱，女孩應該也感受到私密處隱隱濕熱的不舒服感受，在外面又必須常常穿得比較不通風，那很推薦可以隨身攜帶涼感濕巾，如廁完之後或是感受到不舒適的狀況，就可以使用，保持乾燥沁涼，一擦馬上有感，再也回不去。

＃GATSBY 魔法激凍體用噴霧，售價199元

▲艾瑪絲,愛康,GATSBY,涼感,保養。（圖／品牌提供）

夏季GATSBY推出許多涼感單品，其中這一款沁涼的體用噴霧，非常適合經常在外面走跳的人，因為帶有淡淡的香味，甚至可以當作體香噴霧使用，均勻地噴灑在燥熱的部位，加上裡面含有吸附油脂的粉末，一噴秒速乾爽，背部也可以輕鬆使用，汗水、油脂立刻被吸附。

【同場加映】

＃法國雍卡 全效防護精華噴霧，100ml、售價2100元

▲艾瑪絲,愛康,GATSBY,涼感,保養,雍卡。（圖／品牌）

來自法國的雍卡針對現在嚴峻的外在環境，推出全新的精華噴霧，細緻的質地雖然不添加薄荷等涼感成分，但使用起來一就有降溫效果，水霧均勻噴灑在臉部，可以幫助肌膚杜絕外在霧霾、髒污吸附，可以在全臉完妝之後使用，就像是為全臉照上防護面罩。

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關鍵字：

艾瑪絲, 愛康, GATSBY, 涼感, 保養, 雍卡

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