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夏天曬好黑？營養師教你「吃對東西」，快速白回來

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▲▼營養師教你吃對東西快速白回來。（圖／Unsplash）

▲曬黑後記得多喝水，幫助體內代謝。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季艷陽高照，曝曬在陽光之下擔心曬黑，這時候要怎麼辦呢？營養師余朱青教你吃對東西，讓你快速白回來。

▲▼營養師教你吃對東西快速白回來。（圖／Unsplash）

#多補充維生素C

想要快速白回來，營養師余朱青建議多補充維生素C，因維生素C具抗氧化作用，可清除紫外線及環境造成的自由基、抑制黑色素生成，提亮膚色外同時又可促進膠原蛋白形成，使皮膚光滑、有彈性，她也列舉維生素C含量較高的食物如下，像是芭樂、小番茄、奇異果、柑橘類等水果都是好選擇。

#攝取足量水分

人體有70%組成都是水，水分也參與體內許多代謝反應，除了日常保養品保濕做足外，攝取足夠水份，可使加速老廢物質代謝，使皮膚光滑又明亮！建議成人一天至少要喝體重量x30倍的水量，若有大量流汗，則可增加攝取量。

▲▼營養師教你吃對東西快速白回來。（圖／Unsplash）

#留意感光食物

感光食物容易讓皮膚對光變得更敏感，吃了感光食物再曬到太陽，會使黑色素細胞更活躍，使肌膚變黑或產生色斑。像是刺鼻氣味的九層塔、香菜、芹菜、韭菜等蔬菜；黃橘色的芒果、鳳梨、木瓜、檸檬等水果都應避免，如果真的想吃，建議適量、且於晚間食用，或食用完後避免長時間曝曬，皆可減少變黑的機會。

#少吃含糖及高溫烹調食物

吃甜食、喝含糖飲料或是高溫油炸、碳烤等烹調方式，因容易生成「糖化終產物」，破壞膠原蛋白，使肌膚暗沉蠟黃、鬆弛無彈性。

▲▼營養師教你吃對東西快速白回來。（圖／Unsplash）

#做好防曬

做好防曬最基本，不論是透過撐傘、穿長袖、長褲，或者擦防曬乳等方式，建議每隔3-4小時，可補擦一次；只要能做好防曬，就可減少曬黑、曬傷機率。

#好好睡一覺

熬夜、睡眠品質差、睡得時間太少，都會使得代謝紊亂、導致內分泌失調，進而使皮膚乾燥及老化。

關鍵字：

曬黑, 食物, 營養師

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