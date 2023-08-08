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營養師點名早餐吃「5種食物」，減重成功率大增

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▲▼營養師教吃早餐。（圖／Unsplash）

▲雞蛋富含營養，建議早餐可吃一至二個全蛋。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

一日之計在於晨，想要成功減重，吃對早餐也是關鍵，《小紅書》上就有營養師分享早上空腹吃5種食物，幫助你讓體重往下掉，瘦身成功率大增，一起來了解。

營養師指出，人體經過一個晚上的睡眠，體內能量也將盡快消耗完，身體代謝屬於低狀態，選擇對的早餐可以加速新陳代謝，進一步加速燃燒脂肪，營養師列舉早晨可以吃以下5種食物，助你輕鬆瘦身不反彈。

▲▼營養師教吃早餐。（圖／Unsplash）

#空腹喝300ml溫水

起床後建議空腹喝300ml溫水，大口大口喝可以加速腸胃蠕動，利用快速補水喚醒消化系統開始運作。

#一至兩顆的全蛋

早上需要補充優質蛋白質，建議早餐可以選擇一至兩顆全蛋，搭配無糖豆漿、鮮奶或是優格都是好選擇。

▲▼營養師教吃早餐。（圖／Unsplash）

#玉米、地瓜等優質碳水

早上也是補充優質碳水的好時機，早餐可以選擇玉米、山藥、地瓜，建議避免選擇包子或是麵條等，因為會升糖太快，不利於減重。

#水果蔬菜二選一

選擇水果或是蔬菜能夠幫助補充維生素與膳食纖維，蔬菜像是菠菜、花椰菜，低糖水果像是藍莓、草莓、奇異果都不錯。

▲▼營養師教吃早餐。（圖／Unsplash）

#好的油脂

很多人減重會避開油脂，但是若體內缺乏油脂，上述食物就很難被人體所吸收，早餐建議可以挑選核桃、杏仁和腰果都不錯。

關鍵字：

早餐, 營養師, 推薦

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