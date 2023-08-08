皮膚科醫師曝「加速老化」3大兇手！愛吃甜食、喝飲料要小心

▲皮膚科醫師提醒，想維持肌膚好狀態要少吃甜食。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@thanks_kim

女生都想永保青春、擁有凍齡好肌膚，從年輕開始就很注重抗老保養，但你知道嗎？比起年齡漸長，有些生活中常被忽略的事物反而是加速老化的元兇！皮膚科醫師王群就指出會加速肌膚衰老的3大殺手，快來看看你是否都做好防範了。

＃紫外線



皮膚老化有80%是來自光老化，紫外線照到皮膚後，會引起皮膚下的一些發炎反應，產生更多的自由基，損傷膠原蛋白，讓膠原蛋白變脆、變硬、變少，慢慢地皮膚就會開始出現皺紋和鬆弛、下垂等狀況。

＃慢性發炎



慢性發炎會透過氧化損傷、DNA損傷、幹細胞衰老，加速衰老。而像是「食物不耐症」，有些人檢查後才發現自己對於雞蛋是不耐受的，雖然吃了身體沒有過敏反應，自己感覺不出問題，但其實雞蛋的蛋白質進到身體後，會使身體產生低水平的發炎，這個發炎一直在持續，形成慢性發炎，就會慢慢地消耗你，加快老化。

還有像是熬夜、飲食不規律或飲食不均衡，都會提高慢性發炎的程度，對身體和皮膚都是不好的。

＃攝取過多糖分



經常喝奶茶、汽水等甜飲料和愛吃蛋糕、甜食，攝取的糖分太多，會引起糖化反應，也會使皮膚變黃。過多的糖進入身體後，會跟身體裡的蛋白質結合，產生「糖化終產物（AGEs）」，而AGEs會使膠原蛋白變硬、變脆、變少，皮膚也就會慢慢地失去彈性，加快老化。

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