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趕走惱人橘皮！夏季必備「身體緊緻」單品盤點

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▲▼身體緊緻盤點 。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

炎熱的夏季，肌膚露出度大增，穿上短褲和迷你裙，這時露出臀腿後方的橘皮真是大扣分，想要擁有完美身形，除了飲食控制以外，挑選幫助增加身體肌膚緊緻的單品也很重要，鬆垮肌膚拉提了，視覺效果立刻少3公斤。

Tips：直接塗抹於清潔後的肌膚，肩頸、前胸、手臂、腹部、臀部、雙腿以及全身的每一寸肌膚，針對缺乏緊緻度的身體部位，使用雙手往心臟方向按摩，直到完全吸收。

▲▼身體緊緻盤點 。（圖／品牌提供）

▲L’OCCITANE 杏仁緊膚凝霜，200ml，2,380元。

適合夏天使用的絲滑柔順凝霜質地，嚴選普羅旺斯農田所孕育出的杏仁，富含滋養效果滿分的甜杏仁油、Omega 6 & 9 及維他命 E，給予肌膚奢華柔嫩如絲綢般的呵護，同時有效緊緻肌膚。

▲▼身體緊緻盤點 。（圖／品牌提供）

▲L:a Bruket 290勻體緊緻精華，120ml，1,900元。

內含海冬青萃取，幫助賦予肌膚緊緻彈力，紅藻萃取能潤澤並深層滋養肌膚，植物玻尿酸為肌膚注入水分，質地輕盈，非常適合夏季使用。塗擦之後瞬間吸收，使用後於肌膚留下淡淡的新鮮香氣。

▲▼身體緊緻盤點 。（圖／品牌提供）

▲Melvita 粉紅胡椒美體油，100ml，1,880元。

高於咖啡因8倍纖體力的粉紅胡椒美體油，結合黑胡椒精華及有機蔓越莓果油，加速纖體代謝力，恢復肌膚平滑光澤，提升緊實彈力。

關鍵字：

瘦身, 纖體, 緊緻, 身體保養

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