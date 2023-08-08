Jennie一件外套要10萬！　高單價原來出自香奈兒御用針織工坊

▲Jennie（左）穿英國品牌Barrie粉紅流蘇邊飾針織外套，約102,000元。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

魅力橫掃全球的南韓女團BLACKPINK歡慶出道7周年，是否再與YG娛樂續約備受關注，在此話題熱頭上，Jennie未透露端倪，繼續po穿搭照，她日常所穿看似簡單的粉紅外套、可愛的小花套裝，全出自2012年加入香奈兒（CHANEL）的英國品牌Barrie，此工坊以精緻喀什米爾羊絨服裝著稱，Jennie的2套造型行頭總值近逼20萬元。

▲Jennie穿RONRON蝴蝶結短版T恤搭Chrome Hearts窄裙露纖腰。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

位於蘇格蘭邊境Hawick小鎮的Barrie針織工坊，在2012年前加入香奈兒前，雙方已合作近25年，專為香奈兒製作標誌性的雙色開襟衫，近年來更將喀什米爾針織藝術發揮得淋漓盡致，同時與潮流接軌，設計出休閒又時髦的服裝，吸引香奈兒大使Jennie的目光。

▲Jennie穿Barrie小花圖案針織外套約46,000元，細肩帶洋裝約21,000元。（圖／翻攝jennierubyjane IG）



Jennie分享的日常穿搭以RONRON蝴蝶結短版T恤搭Chrome Hearts窄裙露纖腰，並背上粉紅色的香奈兒背包，外套即為要價逾10萬元的Barrie粉紅色流蘇邊飾針織外套；而另一個秀BLACKPINK與星巴克聯名杯的造型，則穿上Barrie小花圖案的細肩帶洋裝配相同圖案的針織外套，風格甜美可愛。