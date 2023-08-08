fb ig video ETtoday search mobile

Jennie一件外套要10萬！　高單價原來出自香奈兒御用針織工坊

>

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie（左）穿英國品牌Barrie粉紅流蘇邊飾針織外套，約102,000元。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

魅力橫掃全球的南韓女團BLACKPINK歡慶出道7周年，是否再與YG娛樂續約備受關注，在此話題熱頭上，Jennie未透露端倪，繼續po穿搭照，她日常所穿看似簡單的粉紅外套、可愛的小花套裝，全出自2012年加入香奈兒（CHANEL）的英國品牌Barrie，此工坊以精緻喀什米爾羊絨服裝著稱，Jennie的2套造型行頭總值近逼20萬元。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie穿RONRON蝴蝶結短版T恤搭Chrome Hearts窄裙露纖腰。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

位於蘇格蘭邊境Hawick小鎮的Barrie針織工坊，在2012年前加入香奈兒前，雙方已合作近25年，專為香奈兒製作標誌性的雙色開襟衫，近年來更將喀什米爾針織藝術發揮得淋漓盡致，同時與潮流接軌，設計出休閒又時髦的服裝，吸引香奈兒大使Jennie的目光。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie穿Barrie小花圖案針織外套約46,000元，細肩帶洋裝約21,000元。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie分享的日常穿搭以RONRON蝴蝶結短版T恤搭Chrome Hearts窄裙露纖腰，並背上粉紅色的香奈兒背包，外套即為要價逾10萬元的Barrie粉紅色流蘇邊飾針織外套；而另一個秀BLACKPINK與星巴克聯名杯的造型，則穿上Barrie小花圖案的細肩帶洋裝配相同圖案的針織外套，風格甜美可愛。

►亮・珠寶／BLACKPINK貼身戒公開　Jennie、Jisoo沒鑲鑽款照樣吸睛

►Jennie高調坐跑車曬美腿！腳下藏超難駕馭「吸睛單品」掀潮流

關鍵字：

Blackpink, Jennie, CHANEL, 香奈兒, Barrie

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

卡地亞巨嘴鳥、美洲豹海灘巾好時髦　連瓷器都洋溢夏日歡樂氣息

卡地亞巨嘴鳥、美洲豹海灘巾好時髦　連瓷器都洋溢夏日歡樂氣息

Seiko萬元入門機械錶復刻　重現60年代復古設計

Seiko萬元入門機械錶復刻　重現60年代復古設計

金世正眨眼嘟嘴秀包萌翻　10萬珍珠星星耳環也搶鏡

金世正眨眼嘟嘴秀包萌翻　10萬珍珠星星耳環也搶鏡

謝金燕少女心噴發大吃Tiffany夢幻下午茶　滿滿罪惡感直奔健身房 范少勳逛15億伯爵展覓傳家寶　喊話「我會更努力的」 ROSÉ露事業線示範高級性感　搭Tiffany珠寶被讚「優雅白玫瑰」 美女網紅Chiara高衩開到腿根辣翻　秀天空藍錶展夏日熱情魅力 亮・珠寶／BLACKPINK貼身戒公開　Jennie、Jisoo沒鑲鑽款照樣吸睛 沒事業心卻很容易致富三大星座！TOP 1個性溫暖，讓周遭人願意給機會與幫助 2023下半年「工作運最旺」星座Top 3！冠軍有很多好機會，漁翁得利

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面