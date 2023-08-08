郭富城老婆過生日289萬珠寶上身超豪奢！可見被天王捧在手心疼

記者李薇／台北報導 圖／郭富城微博

香港「四大天王」郭富城在2017年與小22歲的方媛結婚，陸續生下2個女兒，7日他在微博分享老婆36歲生日，全家人一起慶生的畫面，不僅罕見的曬出女兒照，方媛貴婦級穿搭也立刻受到矚目，從身上粉紅色小洋裝到手上搭配的戒指、耳環通通都是頂規，可見天王把她捧在手心疼。

方媛36歲生日當天全家人一起慶生，只見她身穿亮麗的桃粉色VALENTINO短袖連身小洋裝，看起來端莊賢淑，手上戴著Chaumet的JOSÉPHINE系列耳環，售價73萬9000元，搭配Graff Tilda's Bow經典鑽石戒指，售價約63萬5000元，再加上Cartier LOVE手鐲，至少152萬，光是首飾總價就至少289萬4000元，相當豪奢。

把焦點全放在老婆身上，郭富城一身簡約的黑色GUCC POLO衫搭配黑褲，腳上穿著黑色的ZEGNA球鞋，看起來整個人氣色跟精神都很好，也許是有女萬事足，幸福的表情全都洋溢在臉上，寵愛家裡的3個小公主。

這次不僅穿搭亮眼，郭富城的兩個女兒也難得亮相，雖然學著媽媽許願的動作，遮住大部分的臉蛋，但從小細節也不難看出兩個女孩的長相標緻，甜美可愛，完美遺傳爸媽的基因，想必未來也是兩位大美女。