台南必比登「阿村牛肉湯」快閃華山！鍋燒意麵、古早味豆花限定2天在台北

▲屾屾市台南市集將在9月初於台北華山登場。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

全新文青市集「屾屾市・台南來了！」以視覺知味打造城市體驗，將從9／9起限時兩天在台北華山登場，集結台南風味的各式小吃、餐點與文化攤位，其中來自台南的50年「阿村牛肉湯」、傳統鍋燒意麵「觀光城四海」、手路菜「筑馨居」古早味豆花都是首次「出攤」，讓台北民眾不用坐高鐵就能食進在地口福。

▲「阿村牛肉湯」極限定乾拌牛肉拌麵。

▲台南六代目「博仁堂」祖傳漢方養生湯品。

「屾屾市・台南來了！」以天龍知味、天龍茶庵、天龍之藝、府城電幻世代四大展區規劃，主視覺請設計師周雨衛統籌，以台南老房子、廟宇文化、手繪電影海報作為意象，透過建城400年前夕在文化脈絡中循跡，以當代的視覺語彙，述說城市體驗，帶領大家一起逛台南。

既然是台南舌尖體驗絕對不能少，市集內請來3間必比登推薦美食鎮場，包括創立半世紀的牛肉湯老店「阿村牛肉湯」，帶來的極限定乾拌牛肉拌麵；台南六代目「博仁堂」祖傳漢方的多種養生湯品，十全大補雞盅、何首烏排骨盅、四君四臣排骨盅全吃得到；老厝私房手路菜「筑馨居」，也有古法手工製作、每日限量的兩個伍圓古早味豆花，再加上首次出攤的40年老店「觀光城四海」，傳統鍋燒意麵，這兩天註定口福甚好。

▲拼貼似顏繪WaHa Huang。

其他在地台南味還包括拼貼似顏繪WaHa Huang；來自京都的「緣大幅」攜手小島甜點工作室推出限定大福和水果塔、傳統玻璃工藝小島・islet、竹曰工坊「竹花窗課程」、蔛菟 HUTU、府城在地茶品牌奉茶．十八卯的「玉井芒果茶席」、磨磨茶飲店、引風堂種子創作、花常在、南德 難得Selten、桌上的美好光景Dining Accessories、我們工作室、老食パン等，還有台南木溪司康。

夜晚是即將轉變成夜光祭典，請來台南神秘山林燈節「空山祭」策展人辛綺及其團隊打造，包含「四四拍唱片行」與世界百大最佳酒吧「Draft Land」的雞尾酒特調，詮釋台南電子音樂生活場景，北管樂「笑琴」、復古合成器音色「Tile Shop Monologue」迷幻搖滾等表演。

2023「屾屾市・台南來了！」將於9／9中午12點至晚上8點、9／10中午12點至晚上7點，於台北華山紅磚六合院區西1、西5-1、西5-2、戶外登場，門票目前已開啟販售，預售票每人300元起。

台灣設計師品牌「A.N.Y BEARS」從8／3至8／15期間，在新光三越台北南西店舉辦首場品牌特展，展區內除有販售各式軟糖熊的主力服飾商品外，更設置品牌理念區及經典創作布偶熊打卡牆，讓你美照拍不停，另有各種大小不同的充氣熊展區，有高達4米的超巨大軟糖熊，還有1.5米的超可愛小軟糖熊，讓參觀民眾沉浸在繽紛又超萌巨大的軟糖熊世界。

會場還以「ANYBEARS Fragrance Gallery (香氛畫廊)」為概念，以藝術氛圍呈現香水的製程及介紹，讓觀展的同時滿足嗅覺及視覺的雙重饗宴。