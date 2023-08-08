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人間香奈兒換人！CHANEL秋冬系列吹90年代復古風、滿滿山茶花

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記者鮑璿安／ 台北報導

時尚的腳步快速更迭，香奈兒（CHANEL）發表 2023/24 秋冬高級時裝系列形象廣告，邀請新生代模特兒Loli Bahia成為主角，她與香奈兒的契合度連藝術總監維吉妮維婭都讚不絕口，演繹起本季充滿經典山茶花元素的包款、服飾，定格下唯美畫面。

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲模特兒Loli Bahia擔任香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列形象廣告代言人 。（圖／品牌提供）

香奈兒在發表新季形象廣告時，時不時會有新面孔出現，引領品牌的嶄新風格，這次由模特兒Loli Bahia擔任形象廣告代言人，藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）更以「香奈兒女性的完美化身」如此高度評價來形容她。Loli Bahia是一位擁有阿爾及利亞血統的法國模特，具有神秘感的臉孔受到許多大牌青睞， Bahia於2020年在Louis Vuitton路易威登秀場首次亮相， 今年1月更成為Yves Saint Laurent Beauty的最新品牌大使。

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲90年代復古時髦風格。（圖／品牌提供）

本季更傳遞濃厚的90 年代復古時髦風格，在攝影雙人組Inez & Vinoodh 簡潔的鏡頭下， Loli Bahia高聳而蓬鬆的髮型搭配戲劇感妝容，服飾則以永恆經典符碼山茶花展開，山茶花躍身丹寧百慕達短褲上的壓印裝飾，或化作緞面外套的刺繡裝飾；雪紡與天鵝絨材質的柔霧粉色長裙展現律動美感。男裝風格也被一一體現，短版斜紋軟呢格紋外套搭配不對稱開岔真絲長裙的造型，剛強又率性，系列將在9月15日於精品店上市。

搶看更多秋冬系列形象照

Givenchy發表的2023年秋冬系列全球宣傳廣告曝光，高調請到熟悉的亞洲面孔大陸超模劉雯演繹，攝影師Heji Shin所掌鏡的廣告中，以街頭風靈感單品帶出現代風格，劉雯演繹放大廓形黑色皮革外套，搭配上全新款式「Shark Lock鯊魚鎖頭女靴」，鞋款可說是創意總監Matthew M. Williams上任以來的爆款單品之一，採用柔軟小牛皮革製成，兼具挺度，晉升新一代的叛逆時髦配件。

▲Givenchy 。（圖／品牌提供）

▲Givenchy發表的2023年秋冬系列全球宣傳廣告曝光 。（圖／品牌提供）

▲Givenchy 。（圖／品牌提供）

▲劉雯演繹全新款式「Shark Lock鯊魚鎖頭女靴」 。（圖／品牌提供）

Balenciaga回歸品牌在巴黎的誕生地喬治五世大道，捕捉下最新的冬季23系列廣告大片，站在粉刷到一半的牆面前，影后伊莎貝雨蓓身穿廓形鮮明的印花連身裙，拎著裙裝延伸的花卉造型Crush Sling皮革包款，讓人更加聚焦單品本身；Vittoria Ceretti演繹的那套人造貂皮大衣，搭配收腰設計和圓潤的肩部線條，呈現全高訂廓形。本季也誕生更多頗具實驗性的混搭風格，實穿的運動套裝、牛仔夾克，甚至是正式場合出現的蕾絲晚禮服、珠飾刺繡長裙，皆可相互映襯。

▲▼ 巴黎世家。（圖／品牌提供）

▲法國傳奇影后伊莎貝雨蓓 （Isabelle Huppert）出鏡冬季23系列廣告。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎世家。（圖／品牌提供）

▲貂皮大衣與Crush Sling包款。（圖／品牌提供）

關鍵字：

CHANEL, 香奈兒, 秋冬

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