安格斯12星座一周運勢8／7－8／13　處女工作倒吃甘蔗、水瓶桃花爆棚

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

雖然整體運勢稱不上萬里無雲，但在星盤變動幅度不大之下，這周牡羊座特別容易把注意力放在小事上，人氣也像洩氣的皮球般直直落，不希望陰陽怪氣的模樣把大家嚇退，就要找回那個善良可愛的自己。感情上與情人的摩擦增多，會是兩人風風雨雨的關鍵期，最好能好好靜下來溝通，嘗試其它相處的可能性。

金牛 4.21~5.20

一如金牛座慣有的牛步進度，這周在金星逆行下，愛情運的進展極為緩慢，不過有情人的牛兒感情算是慢工出細火，桃花運與機會都會接踵而至，只是成功與否則要看自己的態度，一旦拖延，中間的不確定性就可能大增。此外工作上則藏有變數，得注意某些人事上的變動，雖然不致直接影響你的工作，但將可能受到不小牽連。

雙子 5.21~6.20

雖然樂衷於各種正事之外的小活動，不過這周雙子顯得有點力不從心，活動力與熱力似乎有些不足，近期雙子一反常態，會開始關注自己身邊的事務，對於其他的活動則顯得興致缺缺，人際上顯得有些疏離。好在感情上與情人的相處融洽，微甜微酸的互動十分羨煞他人，單身者運勢較為沉寂，但可以透過網路結識談得來的對象。

巨蟹 6.21~7.21

水星加持下巨蟹座這周很適合把一部分的專注力擺在社交與感情生活上，除了日復一日的工作，也許該安排一些自己喜歡的活動，多發展一些興趣和嗜好，此時會是所有單身蟹的感情拓展期，雖然不見得能立即脫單，但慢慢跨出自己的人際圈，也是一個醞釀愛情契機的方式。有對象者感情仍需要磨合，除了一昧忍讓，真心的溝通才是對兩人都重要的。

獅子 7.22~8.22

雖然金星逆行的陰影尚未擺脫，不過沒關係，是夏天啊！炎炎盛暑對獅子座來說卻是人氣聚積的時刻，透過各方的邀約玩樂，能大大提升你的能見度與存在感，人際版圖超擴展，唯獨要注意健康狀況，別讓自己太累。而已經有戀情的獅子座感情有回溫的現象，但現實面的差異仍是兩人感情上的最大壓力，也是勢必要面對的問題。

處女 8.23~9.22

處女座這周運勢行雲流水，大致能保有上周的穩定順遂，工作上剛開始卡卡的，只要抓對了眉角就能穩定的發展，表現如倒吃甘蔗，經歷先苦後甘的好運，只要保持心情的開朗將能讓你遇到任何困難都能迎刃而解。感情則呈現詭異的倒退嚕狀態，單身者就算有些曖昧桃花，但是大多沒有實質的變化，只能多點耐心等待。

天秤 9.23~10.22

期待戀情的單身天秤，這周恐怕又要小失望收場啦！金星逆行之下，愛情中的曖昧氣氛大於真正進展，看似緣分到來，事實上卻可能只是誤會一場，不過你內心的確有些小悸動呢！而已經有對象的天秤，兩人關係進展穩定，不過生活就是容易有各種小摩擦小拌嘴，如果不能好好溝通，很容易讓你對愛情感到有些無力。

天蠍 10.23~11.22

儘管金星逆行，不過近期天蠍座生活多采多姿，工作上的壓力銳減，能放更多心思在開心的事情上。對單身的天蠍來說，小小的桃花還是有的，但是要能有實際的愛情進展那就比較有得等，也可參加一些人際活動或是聯誼趴，也許會帶來意料外的好運。已經有戀情的你，此時的愛情將因為生活瑣事而加溫，不妨在夏天裡累積更多甜蜜回憶。

射手 11.23~12.21

延續著上周星盤運行的軌跡，射手座這周雖然不算無風無雲，不過也沒有太多高潮迭起的運勢，只不過開心與成就感會一步一步積累，許多事情的達成將會讓你覺得十分充實喔！值得注意的是，近期到處走跳玩耍的時間變多，單身者有機會結識與自己截然不同的對象，與其說喜歡，新鮮、好奇的感覺將更會緊緊抓住你呢！

摩羯 12.22~1.19

如機器人般規律但了無新意的生活狀態，莫名的疲態在這周特別明顯，雖然穩定對你來說是件安心的事，不過失去了嚴謹就容易出錯，這周的你得特別當心細節上出包，或是未經思考的話語脫口而出闖禍。感情上原地踏步的狀況十分明顯，而已經有戀情的，兩人在小事情上雖然容易有分歧，但只要耐心溝通會愈來愈有默契。

水瓶 1.20~2.18

雖然水瓶能言善道的功力大輸雙子，不過憑著知性的書卷氣質，這周緣分指數反而能逆勢提昇，桃花運相當不錯喔！近期適合擴展人際，在水星加持下認識新朋友的機會頗多，不妨甩開那些工作上的雜訊，趁著夏日放生自己出去玩玩走走，儘管此時的桃花未必能修成正果，但甜滋滋的氛圍能有效轉化負面壓力。

雙魚 2.19~3.20

遠方海王星逆行仍是魚兒的隱憂，雖然這周走入一個平靜和緩的狀態，不過雙魚座仍要當心，壓力雖然沉重，不過也會成為你前進的一大動力，任務愈是艱鉅愈能引燃你的鬥志！至於感情上，與情人相處的過程中阿雜的感覺更多一些，各種小摩擦都可能讓你心生不快，最好能好好靜下來溝通，嘗試其它相處的可能性。

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