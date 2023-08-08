《八尺門的辯護人》10金句：在體制裡反抗，不是拒絕合作而是拒絕同化

記者鮑璿安 ／台北報導

Netflix台劇《八尺門的辯護人》由李銘順、初夢軒、雷嘉汭主演，戲劇涉及原住民、外籍移工、死刑、官商勾結議題，並且以1986年命案「湯英伸事件」為原型，道出了人性真實面向、對於社會現況的無奈，因此有不少台詞堪稱是金句等級，值得深思！

▲《八尺門的辯護人》李銘順飾演公設辯護律師佟寶駒 。（圖／八大提供，以下同）

1. 今天有今天的煩惱，明天有明天的煩惱，如果把今天的煩惱變成明天的煩惱，那今天就沒有煩惱了。



2. 刑罰目的，生命價值，人性尊嚴，根本不需要去思考，講起來端正又漂亮。



3. 人權跟民意本來就是相衝突的。



4. 所有的殺戮都一樣。



5. 在體制裡，反抗，不是拒絕合作而是拒絕同化。



6. 如果判死刑或是無罪都沒有辦法說服自己的話，那就判有罪，但是找理由減刑，這就是最安全、最保險的做法，這就叫人性。



7. 其實死刑一點都不難，難的是相信這世上的痛苦，會有停止的一天。



8. 你發表任何意見，到頭來都會被拿來對付自己。



9. 死刑也許不是解答，但應該也是一種可能，只是在這個案子裡，我想不出第二種可能。



10.我真的不認為殺人者無罪，但是在這法庭上、在台灣的司法裡，我們的死刑卻是運氣問題！