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談戀愛最無聊的星座Top 3 ！　第一名浪漫絕緣體，相處久了變家人

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▲星座。（圖／翻攝自TVN IG）

▲「談戀愛最無聊」的星座Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

談戀愛應該是充滿浪漫活力的一件事，不過跟有些人交往就是超無聊啊！無聊到懷疑人生，好像提早進入老夫老妻的階段了，以下就公開「談戀愛最無聊」的星座Top 3 ，跟他們交往可能會幻滅！

Top 3 處女座

處女座一向是務實的星座，也很清楚自己要的是什麼，工作和愛情同時出現時，通常會優先選擇工作，因此另一半常常要包容他們的各種變化，默默變成後補位置。而且處女交往前後差異頗大，對待朋友很有話聊，對待情人卻不是那麼一回事，他們往往喜歡碎碎念另一半，有任何看不順眼，都會立馬放大檢視。

Top 2 獅子座

獅子座是非常一板一眼的星座，談戀愛時自動省去了不必要的儀式感，他們會認為這些表面功夫都不長久，甚至連幽默感也不太會出現在他們身上，獅子覺得戀愛不過就是如此，可說是「浪漫絕緣體」，就連在朋友面前，獅子會希望你要給他們十足的面子，讓人無形之間感到有一些壓力。

Top 1 摩羯座

摩羯座一向是比較被動的生物，在感情中的反應速度也很慢，具體而言就是你很難感動他，他也不知道如何表達愛意，久而久之會有點心累。而且摩羯一旦認定對方，就把另一半當成家人來相處，戀愛初期的悸動和浪漫全都消失不見，隨著時間流逝，也只好默默習慣這樣的改變了。

► 交往「越黏越疏遠」星座Top 3 ！第一名需要自由，有距離才更愛你

關鍵字：

星座, 運勢, 處女座, 獅子座, 摩羯座

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