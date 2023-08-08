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星巴克烤杏仁白巧克力星冰樂「漸層白」美翻　8／9開賣限時77折

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記者蔡惠如／綜合報導

今天是父親節，也正好是「立秋」的節氣，夏天已經正式過去邁入秋天，星巴克也為了秋天推出季節飲品「烤杏仁白巧克力系列」，盛夏熱意尚未減退，以該系列的星冰樂打頭陣，白摩卡醬加上鮮奶油呈現出「漸層白」的質感，上市還推優惠限時77折想嚐鮮要快。

▲星巴克烤杏仁白巧克力系列。（圖／業者提供）

▲星巴克烤杏仁白巧克力星冰樂，售價145元起。（圖／業者提供）

星巴克於8／9全門市推出烤杏仁白巧克力系列星冰樂與那堤，其中「烤杏仁白巧克力風味星冰樂」，底部為香甜白摩卡醬，加上打入烤杏仁風味糖漿和糖衣杏仁，上方擠上鮮奶油，淋上焦糖醬，最後點綴鬆餅形狀的巧克力裝飾，帶來一場風味與視覺都充滿豐富層次的秋味漫遊。

▲星巴克烤杏仁白巧克力系列。（圖／業者提供）▲星巴克烤杏仁白巧克力系列。（圖／業者提供）

▲星巴克烤杏仁白巧克力那堤，售價145元起。（圖／業者提供）

除星冰樂外，也推出「烤杏仁白巧克力風味那堤」讓喜愛熱飲的民眾有選擇，融合了星巴克濃縮咖啡、白巧克力摩卡醬、烘烤糖漬杏仁和牛奶，有著甜蜜鹹香的滋味，最後擠上鮮奶油、淋上焦糖醬，並灑上杏仁碎粒，並帶有分層的堅果醇濃口感，輕鬆療癒秋季初光。

▲星巴克烤杏仁白巧克力系列。（圖／業者提供）

▲烤杏仁風味氮氣冷萃咖啡，售價145元起。（圖／業者提供）
 
指定門市加碼「烤杏仁風味氮氣冷萃咖啡」，在滑順的氮氣冷萃咖啡加入香草風味糖漿，與細緻的烤杏仁風味奶泡，最後撒上杏仁碎粒，也是一款全新的多變口感體驗。業者表示，8／9至8／13上市首五日，顧客登入星巴克星禮程APP使用行動預點，單筆結帳輸入活動代碼「烤杏仁77」，可享烤杏仁白巧克力那堤、特選烤杏仁白巧克力那堤、烤杏仁白巧克力星冰樂大杯77折優惠。

▲星巴克烤杏仁白巧克力系列。（圖／業者提供）

療癒系優格手搖飲「發發」，近期為迎接品牌2週年慶，首度將招牌人氣優格變身奶蓋飲品，使用清爽優格以日曬海鹽點綴，主打「全台首創」低卡又輕甜微鹹的優格奶蓋，每一杯優格奶蓋（150ml）熱量僅92大卡，相較傳統奶蓋（約200大卡）熱量直接減半，外型輕盈綿密彷彿是天邊的雲彩，也是打卡好夥伴。

▲星巴克烤杏仁白巧克力系列。（圖／業者提供）

優格奶蓋系列基底為三款果茶，包括基底茶使用百香果搭配青心烏龍，獨創加入清爽小黃瓜薄片提味平衡的「雲朵果烏龍」；高山青茶與愛文芒果組合，捉住芒果季尾巴的「雲朵芒芒青」；小葉紅茶加上濃郁草莓與蔓越莓，搭配香濃優格奶蓋的「雲朵莓莓紅」，單杯售價75元起。8／21起購買2杯指定飲品，即可用18元加購奇異鳥雲朵便利貼。 

關鍵字：

星巴克, 烤杏仁白巧克力, 發發, 優格奶蓋

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