碧昂絲演唱會根本時尚大秀！Ralph Lauren中空戰袍、Miu Miu水鑽背心性感破表

記者鮑璿安／綜合報導

流行天后碧昂絲（Beyoncé）5月起從歐洲展開《文藝復興世界巡迴演唱會》，闊別舞台長達7年再度回歸，舞台造型則與KJ Moody、Julia Sarr-Jamois 、 Shiona Turini以及Karen Langley 四位造型師合作，出動多家精品量身打造戰袍，無人能夠擁有這樣的陣容，可說是極致奢華！

▲Ralph Lauren為Beyoncé打造性感削肩長禮服 。（圖／品牌提供）

華盛頓場上，Beyoncé選中Ralph Lauren 訂製禮服別有寓意，以美國最具代表性的設計師為美國首都首場演場會揭開序幕，也只有Beyoncé能讓Ralph Lauren變得性感起來，這套削肩長禮服以米白色緞面布料縫製而成，綴有十字珠飾飾帶配以打褶高衩禮服裙襬，搭配同色調晚宴手套及飾有水晶流蘇細節的圍巾，展現卓越風姿。

只是深U背心搭配牛仔短褲怎麼夠看？這身來自Miu Miu的造型，以水晶寶石和亮麗水鑽疊加在服飾上，在舞台光線下閃出女王光澤，當然也少不了腳下這雙Christian Louboutin 訂製流蘇長靴，使得整體韻味動感起來，也進一步塑造極佳身材比例。

▲ M.M.W. 馬修威廉斯特別為Beyoncé設計的 GIVENCHY haute couture 高訂，黑色水晶水鑽珠飾刺繡包裹性感體態 。（圖／品牌提供）

由 M.M.W. 馬修威廉斯特別為Beyoncé設計的 GIVENCHY haute couture 高訂 ，各式黑色水晶水鑽珠飾刺繡以馬甲骨架靈感打造的舞台服裝，在網狀剪裁與鏤空中體現超強氣勢，是性感和霸氣兼具的一套造型。

▲FENDI 春夏2021高級訂製服為基底重新設計打造的水晶鑲嵌蜂巢紋蕾絲長裙 。（圖／品牌提供）

Beyoncé身穿以FENDI 春夏2021高級訂製服為基底重新設計打造的水晶鑲嵌蜂巢紋蕾絲長裙，每顆水晶皆以工匠手工縫製，開出高衩瞬間風情萬種，如女神般降臨，給予歌迷視覺聽覺雙重享受。