空空賞／半年才用得完！超省液態馬賽皂　夏季洗完乾爽不滑膩

文／Cheryl

平日作為美妝愛好者，可以嘗試、使用的單品很多，但能夠堅持使用下去的應該就是真愛了吧！以下就分享多款用到空空的愛用好物，想要入手的人可以考慮下單了。

＃Fer à Cheval法拉夏 香氛馬賽皂液，500ml、售價750元

法拉夏以法國傳統手作馬賽皂聞名，不僅有經典的骰子形狀天然橄欖皂，因應時代潮流也有液態皂，就像是沐浴乳一樣，使用起來非常好起泡，重點是用量真的非常省，一點點就夠，半年才用完一瓶，個人建議可以搭配起泡網使用，一瓶全家大小都可以用很久，而且洗完完全不會有滑膩的感覺出現，超級好沖又乾爽，很適合夏天，乾性肌膚建議後續可以補充乳液，不然會有點乾燥。

＃cellcosmet瑞妍 肌膚調理按摩膠露，200ml、售價3750元

瑞妍的洗臉產品相當特別，是一款凝露類型的單品，最厲害的是使用起來相當絲滑豐厚，敏感肌也不會有過度拉扯的感覺，沖掉也不會乾澀緊繃，算是一瓶相當好用的洗臉產品，而且洗完是水潤但不滑膩的膚質，但如果想要泡泡很多，它不是很會起泡的款式，卻有不錯的清潔力，有財力會想天天用。

＃Rene Furterer萊法耶 克拉豆豐鑽髮浴，200ml、售價1380元

萊法耶的克拉豆豐鑽髮浴雖然已經停產，但個人使用起來覺得豐盈有感，而且洗完頭皮特別的潔淨、蓬鬆，完全不會有油膩的感覺，香味也算是蠻獨特好聞，重點是比較有起泡力，可以搓出綿密的泡沫，但後續建議搭配護髮產品，才不會覺得髮絲過乾。