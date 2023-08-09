試・開箱／男友小心了！「美唇天才」又來放火　全新夜光斑馬潮到屏息

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

終於不用戴口罩，具有氣色感的唇彩終於可以入手，以下就盤點多款人氣單品，一抹就可以立刻打造無唇紋妝容，而且一點都不會油膩，厲害顯色度真的美到不行，當然要傳給男友讓他手刀入。

＃YSL 奢華緞面絲絨唇膏 #21，售價1550元

YSL向來可以說是「美唇製造機」，每次情人節男友總要擠滿櫃位，就是為了搶到限量唇色，今年以性感斑馬圖紋做為設計，夜晚還會發出光芒，奢華緞面絲絨唇膏有如絨質布料般，一抹絲滑飽和，重點是具有角度的唇膏管身，描繪唇形超級方便。現在只要於七夕期間購買2支夜惑熾愛限定版，就可以拿到限定提袋以及限定迷你唇膏收納包。

＃3INA 濾鏡光感唇蜜 #114紅烏龍茶，售價590元

來自西班牙的親民系彩妝3INA最熱賣的紅烏龍茶色，一直以來榮登眾多顏色的銷售冠軍寶座，最近再度推出全新唇蜜款，比起唇釉能提供更飽滿的豐唇效果，一抹直接讓人忍不住想吻下去，而且不會卡色、難卸，修飾唇紋的效果超級好，也有中等程度的顯色，能遮蓋暗沉問題。

＃OFRA 魅惑長效液態唇膏，售價690元

以打亮盤紅遍美妝圈的OFRA，旗下的液態唇膏也是相當厲害，具有顯色度的飽和色調，搭配裡面添加的維他命E抗氧化成分，上妝等同護唇效果，重點是可以完美遮蓋唇紋，打造性感豐潤，使用起來一點都不會乾燥，潤又不油超保濕。