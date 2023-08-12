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LIFE・經典／無印良品首間Airbnb民宿　改造百年老房落實「生活中美學」

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▲MUJI BASE KAMOGAWA。（圖／翻攝日本無印良品官網）

▲MUJI BASE KAMOGAWA。（圖／翻攝日本無印良品官網）

記者蔡惠如／綜合報導

在肆虐世界3年的疫情中，很多人開始思索什麼是「生活」，思考要過什麼樣的日子。

因為長時間的工作佔據了人生分秒，導致許多人的住所，其實難以平靜地待著，多半只是回家睡覺的地方，困在家裡的日子，開始感受家中茶杯的重量，椅子的舒適度、桌子的觸感，這些用品跟它們是不是一線精品，對於舒適與順手度無太大關聯，沒有品牌的東西也能精緻好用，就是「無印良品」最初的品牌精神。

▲MUJI BASE KAMOGAWA。（圖／翻攝日本無印良品官網）

近期無印良品旗下的MUJI BASE提案，改造了日本千葉鴨川市的一間古民宅，它已經有100多年的歷史，而外觀也就像是日本節目上會看到的那樣，樸實無華的外觀呼應著無印良品的設計精神，而經過打造後，也充分呈現出品牌單品與樸實建築結合的實際體現。

▲MUJI BASE KAMOGAWA。（圖／翻攝日本無印良品官網）

▲MUJI BASE KAMOGAWA。（圖／翻攝日本無印良品官網）

無印良品並沒有重新塑造房子的外觀，加上現代時髦的淺色原木元素，幾個極簡的橫條之類的凸顯「現代時尚感」，也沒有將內部打造成時髦的書店，加上黃色的投射燈什麼的，此提案的設計它採用了房子原本最棒的地方-老屋的樸實感跟溫暖感，並加以強調，而且不是做作的那種。

▲MUJI BASE KAMOGAWA。（圖／翻攝日本無印良品官網）

▲MUJI BASE KAMOGAWA。（圖／翻攝日本無印良品官網）

▲MUJI BASE KAMOGAWA。（圖／翻攝日本無印良品官網）

簡約乾淨的環境，搭配中性色調，各種材質的木頭，包括桌子、窗框、地板，加上自然材質如藤編、瓷、織品等等的結合，打造出不造作的和諧空間，入住的旅客能夠感受到療癒、平靜與充滿安全感的氛圍，像是在家一樣，但同時也沈浸在日式侘的樸素美學裡。

▲MUJI BASE KAMOGAWA。（圖／翻攝日本無印良品官網）

▲MUJI BASE KAMOGAWA。（圖／翻攝日本無印良品官網）

▲MUJI BASE KAMOGAWA。（圖／翻攝日本無印良品官網）

而在這空間裡，靜靜地排除掉老宅會產生的不適感，擁擠、老舊的感覺不存在，像是處處隨意，實為步步精心的作品，餐點也與在地緊密結合，提供當地食材的早晚餐，甚至還有體驗課程可以參加。 

▲MUJI BASE KAMOGAWA。（圖／翻攝日本無印良品官網）

▲MUJI BASE KAMOGAWA。（圖／翻攝日本無印良品官網）

它的名字叫做MUJI BASE KAMOGAWA，是一間讓你想生活在其中的房子。

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築

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