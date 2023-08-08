梵克雅寶上億元巨鑽項鍊變出6種戴法　扣頭藏於立體蝴蝶結美極了

▲模特兒佩戴梵克雅寶CHEVRON MYSTÉRIEUX項鍊，垂墜3顆分別重約31.24、12.18及12.07克拉的DFL級Type 2A梨形切割鑽石。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）首次移師台中，於8月14日至18日舉辦Legend of Diamonds高級珠寶系列展，展出此系列第一篇章25件隱密式鑲嵌作品中最具分量的可轉換式項鍊，2款身價各上億元的作品主鑽都是超過30克拉的巨鑽，源自品牌2018年購得當時全球第5大優質原石、910克拉、D色、純粹透亮Type2A的「Lesotho Legend」鑽石。

▲梵克雅寶CHEVRON MYSTÉRIEUX項鍊垂墜的巨鑽可轉換成耳環。

尚未經琢磨的「Lesotho Legend」原石由梵克雅寶鑽石供應商Tache代理，品牌為此研究7個月、耗費5個月切割出67顆美鑽，創作Legend of Diamonds第一篇章25件隱密式鑲嵌作品。此次來台亮相的重量級大作為CHEVRON MYSTÉRIEUX項鍊，靈感來自1950年代流行的疊襟式晚裝，隱密式鑲嵌的祖母綠與白鑽線條由藍寶石勾邊，垂墜3顆分別重約31.24、12.18及12.07克拉的DFL級Type 2A梨形切割鑽石，令人驚喜是可變出6種穿戴方式，例如中央圖騰可化為吊墜、兩顆12克拉美鑽可點綴耳環。





▲梵克雅寶COLLERETTE MYSTÉRIEUSE可轉換式項鍊及戒指，鑲嵌兩顆分別約51.14及10.52克拉的DFL級Type 2A祖母綠切割鑽石。

▲梵克雅寶COLLERETTE MYSTÉRIEUSE獨立型隱密式鑲嵌紅寶石戒指，中央可轉換成項鍊的巨鑽。

梵克雅寶Legend of Diamonds第一篇章另一話題之作為COLLERETTE MYSTÉRIEUSE可轉換式項鍊及戒指，猶如高級訂製服衣領設計，運用隱密式鑲嵌紅寶石與白鑽區塊交錯，連扣頭都隱藏在立體蝴蝶結下，相當精緻，最吸睛是中央鑲嵌約51.14及10.52克拉的DFL級Type 2A祖母綠切割鑽石，氣勢非凡，配有一只獨立型隱密鑲嵌紅寶石戒指，可與主鑽鍊墜互換，轉換出5種佩戴方式。

▲模特兒演繹梵克雅寶靈感源自50年代作品的Fabulous Fifties項鍊，中央鑲嵌1顆祖母綠切割DIF Type 2A鑽石。

Legend of Diamonds第二篇章則是向梵克雅寶古董作品致敬，例如放射狀線條的Fabulous Fifties鑽石項鍊呼應50年代設計、Diamant fleuri鑽戒也取材自同時期的花卉胸針，大自然的花草植物是品牌創立以來的靈感泉源，同場展出的Feuillage de diamants可轉換式胸針巧妙詮釋花團錦簇的模樣，運用高難度的封漆工藝將白K金、黃K金與玫瑰金融合於一體，可轉換成髮夾使用。

▲梵克雅寶Feuillage de diamants可轉換式胸針可作為髮夾使用。

▲梵克雅寶取材自1950年代花卉胸針的Diamant fleuri鑽戒。

伯爵（PIAGET）也擅長從大自然擷取靈感，一日當中的光影變化、招牌的伯爵玫瑰都深深啟發珠寶設計，近日在台展出PIAGET Rose系列 18K 玫瑰金錳鋁榴石鑽石耳環，以不對稱造型展現時髦韻味；更大膽前衛之作為Mediterranean Garden頂級珠寶系列18K玫瑰金黑蛋白石手鐲，完美呈現品牌精湛的金質工藝與色彩美學。



▲PIAGET Rose系列 18K 玫瑰金錳鋁榴石鑽石耳環，3,200,000元。。（圖／伯爵提供，以下同）

▲PIAGET Mediterranean Garden頂級珠寶系列18K玫瑰金黑蛋白石手鐲， 5,450,000元。