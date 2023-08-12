「香香女神」夏語心愛上壁球爆汗感　運動搭配內在調理維持好身材

文／女子學

無論是《大學生了沒》青澀可愛的模樣，或是《全民最大黨》不計形象的大膽搞笑，還是《一家團圓》令人氣到牙癢癢的小三雪莉，都讓觀眾看見不同風貌的夏語心。舞蹈系畢業、熱愛運動的她有著保養得宜的好體態，甜美親切的外表下，更有顆努力不懈的心，使她累積了一票鐵粉，時常於社群平台上互動、分享生活。

大方樂觀的她，私底下其實是一個「拼命三郎」，面對工作可說是注入全放，盡心又敬業。在忙碌的生活裡，語心會如何抓緊時間運動、維持好體態？而在健康部分，又有哪些適合懶人的保養撇步呢？這次，藉由代言請語心一次和大家分享吧！

▲和好友們相約打壁球，或是跳有氧，都是夏語心非常喜歡的運動。（圖／夏語心粉絲專頁，下同）



好身材的不二祕訣：運動

由於大學四年就讀舞蹈系，運動對語心來說，是非常習慣於生活裡的一件事，直到畢業後才「放飛」自己，整整一年沒有運動和忌口，體重頓時來到人生巔峰，這讓她想起過去曾聽說：「從幾歲開始運動，身體年齡就會停在那時候！」更驚覺沒運動時，內外的狀態真的比較不穩定，代謝不好、抵抗力也降低了。

有了這次慘痛的教訓，她又開始拾起規律運動，每周2到3 天，每次一個小時。喜歡挑戰的語心，最近迷上可施展全身的壁球，打完的爆汗感暢快十足！另外，鏗鏘有力的打鼓也是她近期的心頭好，透過節奏與力量結合，雖然練完手臂和肩膀會立即有感，卻也非常紓壓。

▲飲食控制和規律運動、時時補充水分，正是夏語心保有好身材的祕密。



因深知運動好處多多，語心呼籲姊妹們一定要養成運動習慣，一開始可先從軟性的有氧、瑜伽讓身體慢慢舒展開來，像自己也有固定在上潘若迪老師的舞蹈課，活動筋骨、放鬆身心。而在飲食方面，一天要喝2000CC的水，多吃蔬菜和優質蛋白質，假如嘴饞可以吃蒟蒻、堅果等「咀嚼系」食物，增加飽足感。

妹妹保養照顧好，「香香」自然上門



不只外在的運動，近幾年夏語心慢慢關注婦科問題，她坦言過去其實不太重視，一直到某次因拍戲從早忙到晚，第一次上洗手間竟是晚上10:00，當下旋即出現血尿、直奔醫院，使她不敢再忽視。

自從有了香氛姬，語心發現生理期慢慢變規律了，不再滴滴答答，連難聞的異味也改善了，吃了一個星期就有感！她介紹，香氛姬是好吞的軟膠囊劑型，有「口服香水」之稱，含有日本專利柿子萃取物加強抑制臭味，更添加私密保養的蔓越莓、聖潔莓和洛神花，還有幫助調理經期的月見草油等等，小小一顆功效十足，出門不用噴香水，身體散發健康自然香，成為人見人愛的香香女神！

▲無論是哪種風貌都代表著自己，夏語心很樂意向粉絲展現自己自信得宜的樣貌。



由內而外的自信，成就現在的夏語心

其實就像上面所分享的，語心認為女人的美，不單單只是靠一個地方在表現，應該是一種從裡散發出的健康自信，並且知道自己要的是什麼、理解當下的身心狀態，如果有落差就調整，別使困擾在身上太久，讓生活維持在平衡之上。

如同語心的演藝之路，即便涉及許多面向，但她無論在面對哪個新的挑戰，都能勇敢應對、努力詮釋、認真學習，保持積極樂觀、大方進取的心態，展現身為女人真正的自然美！

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