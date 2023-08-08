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想用A醇、酸類怕爛臉？Goss大叔超狂「短時接觸法」高效又能耐受

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

英國知名彩妝師Wayne Goss因為常常在YouTube上面分享美妝技巧，又被網友稱為Goss大叔，他不僅化妝技術了得，連保養都很專業，最近他分享一招「短時接觸法」，特別適合用在酸類、A醇等高效又比較刺激的保養，能獲得好的效果之外，還能建立耐受度，不容易爛臉。

▲修麗可,醉象,蘭芝,A醇,保養,Wayne Goss,Goss,。（圖／品牌提供）

【短時接觸法】

STEP 1 ：

先拿出想要使用的酸類或是A醇等高效保養產品，在手上擠出一點點的用量即可（約一顆黃豆大小）。

STEP 2：

然後將這些保養成分點塗在臉部肌膚之後，均勻塗抹開，並且按摩到全部吸收。

STEP 3：

等待大約20分鐘之後，就可以把保養品洗掉，再簡單塗抹精華或是乳霜即可。

Tips➜剛開始使用可以停留大約20分鐘，然後以一周為周期，慢慢往上加長時間，停留30分鐘、40分鐘⋯直到一整晚，幫助肌膚慢慢建立耐受度，以免過度刺激受損，同時又可以獲得白皙或是抗老功效。

【推薦單品】

＃修麗可 超濃度CE緊緻修護抗氧化精華，30ml、售價6260元

▲修麗可,醉象,蘭芝,A醇,保養,Wayne Goss,Goss,。（圖／品牌提供）

修麗可旗下的超強明星商品CE精華，用過的人都覺得亮白超有感，但肌膚狀況比較不穩定的人或是耐受度比較不強的人，會覺得稍微比較強效，但又捨不得放棄這款經典好物，這時，就超推薦使用「短時接觸法」，既能享有超強的抗氧化能量，還能夠幫助肌膚穩定不敏感。

＃醉象 A醇抗老眼部精華，15ml、售價2150元

▲修麗可,醉象,蘭芝,A醇,保養,Wayne Goss,Goss,。（圖／品牌提供）

在美國爆紅的潮流保養品牌醉象，自從登陸台灣之後，以高效保養受到歡迎，全新的A醇抗老眼部精華更是針對眼下暗沉、紋路進行調理，裡面含有0.1%純素A醇、3%咖啡因與藍銅胜肽，可以讓眼周肌膚恢復彈力緊緻。

＃蘭芝 完美新生三效賦活A醇撫紋精萃，30ml、售價2650元

▲修麗可,醉象,蘭芝,A醇,保養,Wayne Goss,Goss,。（圖／品牌提供）

韓系保養品牌蘭芝將旗下A醇撫紋精萃進行更新，淺紫色的包裝看起來更療癒，重點是裡面配方全面提升，超強高效配方，加入業界最高95%純度A醇，搭配三胜肽、5D玻尿酸，從裡到外全方位抵抗老化，重現年輕澎潤肌膚。

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關鍵字：

修麗可, 醉象, 蘭芝, A醇, 保養, Wayne Goss, Goss

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