《王之國》俊昊潤娥湊成「拯救愛情」CP　配飯剛好的甜寵喜劇

文／女子學

韓國JTBC周末連續劇《歡迎來到王之國》，作為近期討論度最高的浪漫喜劇，由《妳的倒影》導演林賢旭、《殭屍校園》編劇千成日共同打造，並由《黑話律師》林潤娥、《衣袖紅鑲邊》李俊昊演出銀幕情侶，位於顏值天花板的兩人，甚至在不久前傳出交往傳聞，不過兩人的經紀公司便發表無此一事的聲明，真不愧是戲裡戲外都精彩浪漫甜寵劇呢！

劇集講述學歷不出色、擁有熱忱服務精神的天嗣朗（林潤娥 飾），歷經百般挫折，終於能夠進入國內首屈一指的飯店「王者飯店」任職，卻不料在實習的第一天，因為誤會而招惹到集團公子具元（李俊昊 飾）；人生總是受到同父異母的姐姐欺負、年幼便與母親分離的具元，為了找到有關母親的線索，決定返回韓國王者飯店，化身「本部長」的他，卻不料遇到一位令他迷戀不已的女人。

▲《歡迎來到王之國》近期討論度最高的浪漫喜劇。（圖／《歡迎來到王之國》劇照，下同）



當偶像成為演員，轉型成功繼續大放演藝光彩



「少女時代」林潤娥、「2PM」李俊昊，出身自二代大勢男、女團的兩人，隨著踏入三十大關、三代團取代成為市場主流的同時，各自前往以演員的身分，回到大眾的目光。去年因主演熱門韓劇《黑話律師》而受到眾多劇迷肯定的潤娥，在《歡迎來到王之國》中化身外表天真甜美、實則強悍俐落的飯店接待員嗣朗，在備受欺凌的成長路途，一步步以笑容優雅挺過難關。

在《衣袖紅鑲邊》中飾演李祘的李俊昊，這次演出寡言又刻薄的本部長具元，總是養尊處優、樣樣精通的他，卻對於愛情一竅不通，為了追求嗣朗，展開了可愛又好笑的追愛大作戰，且要同時應付家中的奪權劇碼。有趣的是，同樣身為2PM團員的玉澤演，在同期韓劇《為你心動》主演逗趣好笑的吸血鬼，昔日的「野獸派男團」，此時此刻亦在戲劇圈綻放光彩。

百年不敗的經典情節，近期配飯劇的最佳選擇



有關霸道總裁的甜寵劇，近年在《金秘書為何那樣》、《社內相親》中都能看到類似情節，初看《歡迎來到王之國》難免有種全是俗套的厭惡感，但隨著對於劇中角色的認識，以及結合飯店經營學的劇情安排，使其在已成經典的劇集類型中，走出屬於自己的一片天。劇中除了甜死人的戀情，具元身旁的盧科長、嗣朗的好姊妹，富有角色深度的配角亦是一大亮點。

在第7、8集中，邀來曾在《魷魚遊戲》中演出「阿里」的阿努潘崔帕西，特別在劇中致敬「199號玩家」身分；李俊昊則是在景福宮前，低聲「總覺得這裡很熟悉」向《衣袖紅鑲邊》致敬，用力玩梗的編排，使劇集處處都是小彩蛋。具元的韓文讀音近似「救援」，而嗣朗則亦讀為「愛情」，湊成一對的兩人便有「拯救愛情」的涵義，光看主演便值得的卡司陣容，加上無一不是趣味橫生的浪漫劇情，《歡迎來到王之國》絕對是近期配飯最佳選擇。

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