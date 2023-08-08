fb ig video ETtoday search mobile

《王之國》俊昊潤娥湊成「拯救愛情」CP　配飯剛好的甜寵喜劇

>

文／女子學

韓國JTBC周末連續劇《歡迎來到王之國》，作為近期討論度最高的浪漫喜劇，由《妳的倒影》導演林賢旭、《殭屍校園》編劇千成日共同打造，並由《黑話律師》林潤娥、《衣袖紅鑲邊》李俊昊演出銀幕情侶，位於顏值天花板的兩人，甚至在不久前傳出交往傳聞，不過兩人的經紀公司便發表無此一事的聲明，真不愧是戲裡戲外都精彩浪漫甜寵劇呢！

劇集講述學歷不出色、擁有熱忱服務精神的天嗣朗（林潤娥 飾），歷經百般挫折，終於能夠進入國內首屈一指的飯店「王者飯店」任職，卻不料在實習的第一天，因為誤會而招惹到集團公子具元（李俊昊 飾）；人生總是受到同父異母的姐姐欺負、年幼便與母親分離的具元，為了找到有關母親的線索，決定返回韓國王者飯店，化身「本部長」的他，卻不料遇到一位令他迷戀不已的女人。

▲《歡迎來到王之國》近期討論度最高的浪漫喜劇。（圖／《歡迎來到王之國》劇照，下同）

當偶像成為演員，轉型成功繼續大放演藝光彩

「少女時代」林潤娥、「2PM」李俊昊，出身自二代大勢男、女團的兩人，隨著踏入三十大關、三代團取代成為市場主流的同時，各自前往以演員的身分，回到大眾的目光。去年因主演熱門韓劇《黑話律師》而受到眾多劇迷肯定的潤娥，在《歡迎來到王之國》中化身外表天真甜美、實則強悍俐落的飯店接待員嗣朗，在備受欺凌的成長路途，一步步以笑容優雅挺過難關。

在《衣袖紅鑲邊》中飾演李祘的李俊昊，這次演出寡言又刻薄的本部長具元，總是養尊處優、樣樣精通的他，卻對於愛情一竅不通，為了追求嗣朗，展開了可愛又好笑的追愛大作戰，且要同時應付家中的奪權劇碼。有趣的是，同樣身為2PM團員的玉澤演，在同期韓劇《為你心動》主演逗趣好笑的吸血鬼，昔日的「野獸派男團」，此時此刻亦在戲劇圈綻放光彩。

百年不敗的經典情節，近期配飯劇的最佳選擇

有關霸道總裁的甜寵劇，近年在《金秘書為何那樣》、《社內相親》中都能看到類似情節，初看《歡迎來到王之國》難免有種全是俗套的厭惡感，但隨著對於劇中角色的認識，以及結合飯店經營學的劇情安排，使其在已成經典的劇集類型中，走出屬於自己的一片天。劇中除了甜死人的戀情，具元身旁的盧科長、嗣朗的好姊妹，富有角色深度的配角亦是一大亮點。

在第7、8集中，邀來曾在《魷魚遊戲》中演出「阿里」的阿努潘崔帕西，特別在劇中致敬「199號玩家」身分；李俊昊則是在景福宮前，低聲「總覺得這裡很熟悉」向《衣袖紅鑲邊》致敬，用力玩梗的編排，使劇集處處都是小彩蛋。具元的韓文讀音近似「救援」，而嗣朗則亦讀為「愛情」，湊成一對的兩人便有「拯救愛情」的涵義，光看主演便值得的卡司陣容，加上無一不是趣味橫生的浪漫劇情，《歡迎來到王之國》絕對是近期配飯最佳選擇。

延伸閱讀

2022 百想藝術大賞揭曉，4 部絕對不該錯過的韓劇推薦！

2PM 李俊昊主演！《衣袖紅鑲邊》：當王愛上宮女的悲情羅曼史，重新詮釋幸福的模樣

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 歡迎來到王之國, 潤娥, 李俊昊

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

沒事業心卻很容易致富三大星座！TOP 1個性溫暖，讓周遭人願意給機會與幫助

沒事業心卻很容易致富三大星座！TOP 1個性溫暖，讓周遭人願意給機會與幫助

2023下半年「工作運最旺」星座Top 3！冠軍有很多好機會，漁翁得利

2023下半年「工作運最旺」星座Top 3！冠軍有很多好機會，漁翁得利

營養師點名早餐吃「5種食物」，減重成功率大增

營養師點名早餐吃「5種食物」，減重成功率大增

皮膚科醫師曝「加速老化」3大兇手！愛吃甜食、喝飲料要小心 父親節4間連鎖咖啡優惠一次看　除了星巴克還有1間買一送一 Jennie一件外套要10萬！　高單價原來出自香奈兒御用針織工坊 超準心測！第一眼看到岔路還是肚臍？　秒測你待人處事的真實態度 趕走惱人橘皮！夏季必備「身體緊緻」單品盤點 Seiko萬元入門機械錶復刻　重現60年代復古設計 心事重的人容易看到它！超準心理測驗揪出你的矛盾點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面