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年紀不大白髮卻很多？皮膚科醫師曝3大原因　第2種能逆轉

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▲▼ 年紀不大卻白髮多？皮膚科醫師曝3原因。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

▲越來越多人年紀輕就開始冒白髮，醫師分析3種情況。（圖／翻攝unsplash）

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

年紀輕輕就有白頭髮，看起來特別容易顯老、顯憔悴，讓人好頭痛。皮膚科醫師王群就指出，年紀輕就開始冒白髮，一般可分為3種情況，包含遺傳、壓力到疾病，他也一一說明和建議改善方式。

▲▼ 年紀不大卻白髮多？皮膚科醫師曝3原因。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

＃少年白

如果你年紀輕輕，但有非常均勻、稀稀疏疏的白髮，這跟遺傳因素有關。醫師建議可以多補充維生素和礦物質，並強化補充銅，像是貝殼類海鮮、肝臟、堅果等食物的含銅量比較高，對這類型人會有些幫助。

▲▼ 年紀不大卻白髮多？皮膚科醫師曝3原因。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

＃突然冒了許多白髮

若是突然之間冒出了很多白頭髮，像是俗稱的「一夜白頭」，通常是壓力性白髮，像是因為精神壓力，因為工作、心情不好，又或是遇到重大事件創傷等都會讓人突生白髮。

這類型的人，首先要消除精神緊張、放鬆心情，也可以去看中醫請醫師幫你做活血化瘀的調整，再加上前面提到的，可多吃新鮮蔬果補充多種維生素、礦物質，還有銅、維生素B群和生物素的補充，都有幫助。情況扭轉以後，這些因壓力而生的白頭髮還有機會可以轉為黑髮。

＃四周黑髮，局部白髮

若是一頭都是黑髮，但在某個局部上的頭髮都是白髮，很有可能是白斑症（Vitiligo，或稱白癜風）。若是白斑，把頭髮撥開看頭皮的時候，可以發現局部白髮那塊頭皮的皮膚跟旁邊黑頭髮的皮膚，顏色會是不一樣的，在這種情況下就需要針對白斑症來治療了。

但醫師也提醒，白斑症需要通過病史和臨床表現來確診，必要時須結合組織病理學檢查，還需與白色糠疹、花斑癬等疾病鑑別。若有疑似症狀，建議要前往醫院診所，由專業醫師診療判斷。

關鍵字：

白髮, 少年白, 頭皮, 頭髮, 養護, 保養, 因素, 改善, 皮膚科醫師, 醫生

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