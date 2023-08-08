打造高級感！明星髮型師傳授「視覺零干擾」髮型3重點

▲簡潔俐落的造型，給人良好的第一印象。（圖／翻攝自FB/JTBC DRAMA、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

羨慕韓劇中的主角們頭髮總是有型，即便我們沒有韓星的逆天顏質，還是可以參考幾個造型重點，來打造職場中的高級形象！頭皮養護品牌juliArt邀請到頂級髮廊EROS設計師Eason，觀察身為職場高層的VIP客人們，在容易出油出汗的炎炎夏季，保持職場高級形象的髮型重點。

#髮根自然蓬鬆，打造好的第一印象

Eason首先指出，能讓整體視覺更有朝氣的重點在於髮根，且不只是職場，許多明星藝人也會在上鏡頭前最後一刻才將維持髮根弧度的髮夾卸下。若是需要整天在外的上班族，只靠出門前十分鐘的造型技巧絕對是不夠的，注意日常清潔才是從根本維持頭皮健康的基本功。Eason建議，日常清潔除了洗髮精之外，一週使用2~3次角質淨化，能夠改善夏季易阻塞的毛孔，長效維持頭皮清爽與頭髮蓬鬆狀態。

#俐落分線無皮屑，乾淨清爽顯專業

VIP客人們十分重視能夠展現其專業能力的外型，因此除了在造型時幫客人做好髮型分線外，也會注意頭皮是否容易起屑，頭皮屑是肌膚代謝的角質，經常容易因肌膚過乾或菌相失衡導致代謝失衡，尤其在夏天更容易因天氣導致頭皮發炎而加劇皮屑問題。Eason建議使用抗屑或溫和中性的洗髮精，避免過度清潔及使用過熱的水，若脫屑狀況嚴重，則應尋求醫師協助。說到抗屑適合使用的髮品。

#毛流順暢豐盈，帶來好機會降臨

最受到困擾的第一名就是落髮問題，Eason更分享近年來觀察到落髮有年輕化的趨勢，其中男性更是在25歲就開始出現髮際線後退的問題，在都市工作的壓力及生活作息不正常都會反映在身體上。髮量的問題不但影響自信，更容易影響職場社交的第一印象，因此無論一般上班族或是老闆，每當遇到有髮量問題的客人，Eason便會特別照顧，除了為客人檢查頭皮問題、準備蘊髮產品，也建議日常要好好照顧毛流，每天早晚噴上養髮液充分保養，才能活絡髮根減緩老化。