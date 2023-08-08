外表強勢其實內心柔軟的3大星座！Top 1冷漠是假象，對朋友很忠心

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝自IG@tvn_drama

有些人不熟的時候，外表看起來很強勢，感覺整個人冷冰冰，讓人不敢輕易靠近，但他們表面的冷硬只是個假象，其實底下藏著一顆柔軟的心，對朋友、親近的人非常好，很看重感情，願意為周遭人付出。微博擁有30多萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開外表強勢但其實內心柔軟的3大星座，尤其Top 1對朋友很忠貞，把朋友的事當作自己的事，兩肋插刀都沒問題。

Top 3：金牛座



金牛座平時雖然待人溫和，但脾氣倔，決定的事就很難改變，會一個勁做下去，也因此容易給人強勢、脾氣硬的印象，但只要跟他們熟了以後就會發現，金牛其實很重感情，對家人好、對另一半好，對朋友也很好，毫不吝嗇。他們看起來強勢是因為不服輸的好勝性格，做任何事都想做到好，但實際上他們非常重情重義，對金牛來說，與人之間的感情是最重要、也最真實的。

Top 2：摩羯座



許多人對摩羯座的第一印象都是強勢、不好說話，因為個性嚴謹踏實的他們，工作時很雷厲風行，在生活中也給人高冷淡漠的感覺，好像沒有什麼能引起他們興趣，使得喜歡摩羯的人都不敢輕易靠近。但跟他們熟悉的人就會知道，其實摩羯面對感情是比較怯懦的，怕自己主動會失敗，因此裝出不在意的樣子，其實在等一個主動向他們示好的人，一旦遇到了，摩羯才會把內心的柔軟都表現出來。

Top 1：水瓶座



性格多變的水瓶座，對於認定的事非常執著，不願變通，容易給人強硬冷漠、不好接近的感覺，但其實只是假象，實際上他們內心並不像表現出來那樣冰冷，相反地很熱情、也很看重感情，一旦認定了朋友，對友誼非常忠貞，朋友的事就是他們的事，能為朋友兩肋插刀，很在意朋友的感受，朋友傷心他們也會在旁陪著難過，會陪著在意的人同喜同悲。