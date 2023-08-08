fb ig video ETtoday search mobile

外表強勢其實內心柔軟的3大星座！Top 1冷漠是假象，對朋友很忠心

>

▲▼外表強勢其實內心柔軟的3大星座。（圖／翻攝IG）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝自IG@tvn_drama

有些人不熟的時候，外表看起來很強勢，感覺整個人冷冰冰，讓人不敢輕易靠近，但他們表面的冷硬只是個假象，其實底下藏著一顆柔軟的心，對朋友、親近的人非常好，很看重感情，願意為周遭人付出。微博擁有30多萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開外表強勢但其實內心柔軟的3大星座，尤其Top 1對朋友很忠貞，把朋友的事當作自己的事，兩肋插刀都沒問題。

▲▼外表強勢其實內心柔軟的3大星座。（圖／翻攝IG）

Top 3：金牛座

金牛座平時雖然待人溫和，但脾氣倔，決定的事就很難改變，會一個勁做下去，也因此容易給人強勢、脾氣硬的印象，但只要跟他們熟了以後就會發現，金牛其實很重感情，對家人好、對另一半好，對朋友也很好，毫不吝嗇。他們看起來強勢是因為不服輸的好勝性格，做任何事都想做到好，但實際上他們非常重情重義，對金牛來說，與人之間的感情是最重要、也最真實的。

▲▼外表強勢其實內心柔軟的3大星座。（圖／翻攝IG）

Top 2：摩羯座

許多人對摩羯座的第一印象都是強勢、不好說話，因為個性嚴謹踏實的他們，工作時很雷厲風行，在生活中也給人高冷淡漠的感覺，好像沒有什麼能引起他們興趣，使得喜歡摩羯的人都不敢輕易靠近。但跟他們熟悉的人就會知道，其實摩羯面對感情是比較怯懦的，怕自己主動會失敗，因此裝出不在意的樣子，其實在等一個主動向他們示好的人，一旦遇到了，摩羯才會把內心的柔軟都表現出來。

▲▼外表強勢其實內心柔軟的3大星座。（圖／翻攝IG）

Top 1：水瓶座

性格多變的水瓶座，對於認定的事非常執著，不願變通，容易給人強硬冷漠、不好接近的感覺，但其實只是假象，實際上他們內心並不像表現出來那樣冰冷，相反地很熱情、也很看重感情，一旦認定了朋友，對友誼非常忠貞，朋友的事就是他們的事，能為朋友兩肋插刀，很在意朋友的感受，朋友傷心他們也會在旁陪著難過，會陪著在意的人同喜同悲。

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 強勢, 冷漠, 反差, 水瓶, 摩羯, 金牛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

外表強勢其實內心柔軟的3大星座！Top 1冷漠是假象，對朋友很忠心

外表強勢其實內心柔軟的3大星座！Top 1冷漠是假象，對朋友很忠心

安格斯12星座一周運勢8／7－8／13　處女工作倒吃甘蔗、水瓶桃花爆棚

安格斯12星座一周運勢8／7－8／13　處女工作倒吃甘蔗、水瓶桃花爆棚

超準！小紅書超夯「溜滑梯心理測驗」，秒測你的精神年齡

超準！小紅書超夯「溜滑梯心理測驗」，秒測你的精神年齡

營養師曝「酒類熱量圖鑑」，教你這樣喝酒不傷身 營養專家推薦「讓肌膚變好」4種食物！輕鬆對抗皺紋、斑點 營養師點名早餐吃「5種食物」，減重成功率大增 2023下半年「工作運最旺」星座Top 3！冠軍有很多好機會，漁翁得利 Jennie一件外套要10萬！　高單價原來出自香奈兒御用針織工坊 法國賽車藍配萊姆黃指針好亮　TAG Heuer限量更誘人 超準心測！第一眼看到岔路還是肚臍？　秒測你待人處事的真實態度

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面