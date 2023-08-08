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食物加熱不完全也NG！營養師傳授「5大原則」避免食物中毒

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▲▼營養師教避免食物中毒。（圖／Unsplash）

▲夏季留意食品切勿放久於室溫，容易影響新鮮度。（圖／Unsplash、翻攝自FB/營養師余朱青，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季食物中毒事件頻傳，營養師余朱青教你保握5個原則，避免食物中毒，她進一步解釋，台灣每年5-9月因天氣炎熱、氣溫高，容易使食物成為細菌溫床，進而增加食物中毒機會。

一般民眾對於食物中毒認知並非那麼清楚，營養師余朱青也列舉常見的原因如下，像是食物保存不當或是加熱溫度不足、料理之後放在室溫下太久、生熟食交叉感染、烹調人員衛生不佳，甚至是鍋具未清洗乾淨、水源遭受汙染都有可能，因此她也提醒大家預防食物中毒的5大原則如下：

▲▼營養師教避免食物中毒。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

#料理前要洗手

維持良好的衛生習慣，烹調食物/飯前、如廁後需徹底洗淨雙手，若有傷口要包紮。

#注意食物新鮮

留意食品保存期限，購買食材不過量，避免擺放過久、用水要衛生。

#生熟食分開

處理生熟食的刀具、砧板應分開，避免交叉污染。

#徹底加熱

食物溫度介於6-70 ℃範圍，為細菌容易滋生的溫度，建議食物得充分加熱至70℃以上，細菌才容易被消滅。

#要注意保存溫度

購買冷藏冷凍食品時，可用保冰/冷袋使之保持低溫，並避免太陽直射或運輸時間過久，避免食材因溫度上升增加細菌滋生的風險。

關鍵字：

食物中毒, 營養師

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