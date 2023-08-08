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西班牙王后夏季狂秀二頭肌　露肩印花裝也有看頭

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▲▼ 西班牙王后 。（圖／達志影像/美聯社）

▲西班牙國王菲利浦（右）與王后蕾蒂希亞在夏宮馬里文特宮接見賓客，她穿義大利新秀設計師Stella Jean與Desigual聯名洋裝。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

夏季全球高溫，讓向來穿著講究且保守的歐洲王室成員，也換上亮色的涼爽洋裝，西班牙第一位平民王后蕾蒂希亞（Letizia Ortiz）近日在王室夏宮馬里文特宮與國王菲利浦（Felipe VI）一同接見賓客，即穿上西班牙時尚潮流品牌Desigual的露肩洋裝亮相，她的長女、未來女王萊昂諾公主（Princess Leonor）也是西班牙品牌擁護者，穿著平價品牌Mango洋裝出遊。

▲▼ 西班牙王后 。（圖／達志影像/美聯社）

▲西班牙王后蕾蒂希亞與長女、未來女王萊昂諾公主度假，萊昂諾身穿平價品牌Mango洋裝。（圖／美聯社）

主播出身的西班牙王后蕾蒂希亞健身有成，經常穿無袖服裝秀出健美的二頭肌線條，近日在馬里文特宮出席公開活動，換上義大利新秀設計師Stella Jean與Desigual聯名的膠囊系列藍白印花洋裝，布滿花草與鳥類圖案相當吸睛，配上草編楔型鞋，洋溢夏日活潑氣息。

▲▼ 西班牙王后 。（圖／達志影像/美聯社）

▲西班洋國王一家四口日前出遊，造訪西班牙知名景點JARDINES DE ALFABIA。（圖／美聯社）

日前西班牙國王菲利浦一家4口出遊，造訪西班牙知名景點JARDINES DE ALFABIA，母女三人也完美示範炎炎夏日的亮眼穿搭，王后身穿桃紅色無袖洋裝，長女萊昂諾公主則穿平價品牌Mango綠色排扣洋裝，么女蘇菲亞公主身穿ba&sh印花洋裝，吸睛度百分百。

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關鍵字：

西班牙王后, 蕾蒂希亞, Desigual, Mango

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