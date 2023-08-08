法國賽車藍配萊姆黃指針好亮　TAG Heuer限量更誘人



▲TAG Heuer Monaco 計時腕錶賽車藍限量版，302,900元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

TAG Heuer招牌方形設計賽車錶Monaco，換上向法國賽車藍致敬的迷人寶藍色，彰顯品牌與賽車的深厚淵源，採用噴砂2級鈦金屬錶殼，搭配藍色小牛皮穿孔賽車錶帶，面盤上3時與6時位置計時盤也呈現相同色調，點綴萊姆黃的12時時標與秒針更顯出色，洋溢年輕動感氣息，全球限量1000只。

▲TAG Heuer Monaco 計時腕錶賽車藍限量版底蓋則鐫刻有限量版「Limited Edition」與「One of 1000」字樣。

賽車運動早期的賽車識別以國家代表顏色作為區分，例如英國賽車綠、鮮豔的義大利紅、法國的藍色。新款TAG Heuer Monaco 計時腕錶賽車藍限量版換上法國藍，令人想起 Talbot-Lago、Delage 以及著名的 Bugatti Type 35 等傳奇賽車的顏色；搭載自動計時機芯 Caliber 11，特色是錶冠與計時按把分別設在錶殼兩側，讓人一眼認出是TAG Heuer之作。

▲蕭邦Mille Miglia GTS Power Control Bamford特別版「Desert Racer」，限量50只。（圖／蕭邦提供）

蕭邦（Chopard）則再度與英國頂級訂製腕錶品牌Bamford Watch Department合作，推出限量50只的Mille Miglia GTS Power Control Bamford 特別版「Desert Racer」腕錶，以微珠打磨鈦金屬錶殼搭配黑色鋁質刻度圈錶圈，黑色磨砂面盤配上超大尺寸的橘色數字時標引燃愛車魂，更吸睛是動力儲存顯示猶如油量計的指示器，靈感正來自參加1000 Miglia一千英里耐力賽的古董車油量計；內載獲瑞士官方天文台認證的Chopard 01.08-C型機芯，具60小時動力儲存。