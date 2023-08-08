營養師曝「酒類熱量圖鑑」，教你這樣喝酒不傷身

▲啤酒雖熱量不高，但多喝幾杯也會長胖。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

人家都說小酌怡情，但有時候太開心就容易一杯接一杯，營養師高敏敏分享，喝酒其實就像是喝油，酒精熱量真的很高，喝酒過量不只會長胖、讓身體發炎、免疫力也下降，宿醉反而讓身體更不舒服，貼心附上各式酒類熱量圖鑑，另外教你如何正確喝不傷身。

營養師高敏敏分享，酒精濃度越高，熱量也越高，其中100ml奶酒就相當於一碗白飯，因奶酒中加了大量奶油，熱量才會超高，而一般女生喜歡的梅酒熱量也不容小覷，因為在釀造時加了過多的糖，

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

那麼一天可以喝多少酒呢？高敏敏指出，女生一天不超過1個酒精當量（1個酒精當量 = 15g酒精 = 105kcal），男生一天不超過2個當量，1個當量約啤酒375c.c=紅酒110c.c=水果酒150c.c=烈酒30-40c.c，所以男生一天可以喝的量就是上述的2倍。喝酒前以下幾點須注意，小酌怡情但切勿傷身。

#空腹飲酒容易讓腸胃受傷

建議喝酒前可以吃一點含水量高的蔬果或是牛奶墊墊胃，可以幫助降低酒精的吸收速度。

#常常宿醉代表身體缺水

若是喝酒之後常常宿醉或是想吐，以上都是身體缺水的徵兆，當身體脫水、體內乙醇代謝不良都會導致宿醉，所以多多喝水就是最直接幫助排出酒精的方式。

#喝酒前多多補充B群

喝酒前建議補充B群或是B群含量高的食物，因為B群參與了代謝反應，如果想要讓酒精快速代謝，當然也需要大量B群，像是瘦肉、香蕉、糙米都是富含B群的食物。

#提前先估算可以喝的量

建議多分成幾杯，可以放慢喝酒的速度，同時減輕內臟的負擔。