超準！小紅書超夯「溜滑梯心理測驗」，秒測你的精神年齡

記者曾怡嘉 ／台北報導

有的人年紀輕輕卻有著老靈魂，而有的人卻是30過後仍有一顆童稚之心，而你又是哪一種呢？《小紅書》上有一個溜滑梯心理測驗，討論度破表，據說能測出你真實的精神年齡，讓你進一步了解自己。

#選一個你喜歡的溜滑梯，幫你測出你的精神年齡

▲（圖／翻攝自小紅書）

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選擇1的你

精神年齡為30多歲

私底下的你其實挺成熟的，你會視情況展現性格中成熟或是孩子的一面，你很有平衡各種狀況的能力，人際關係也處理得相當好，但在關注周圍人事物同時，別忘了也別忘了初心，把自己也考慮進去。

選擇2的你

精神年齡為10多歲

你精力充沛，對任何事情都感到好奇且有衝勁，你處理事情積極，容易不顧一切的往前衝，也是因為這股傻勁，讓你總有意外的收穫。

選擇3的你

精神年齡50多歲

你對很多事情都採取觀望態度，即便想這麼做，也會幾經思量才會行動，也因為你的沉著，無論遇到什麼事情都能冷靜面對解決，關關難過關關過，讓你的智慧又更上一階。

選擇4的你

精神年齡80幾歲

你身邊的朋友都相當依賴你，你沉穩又值得信賴，朋友總喜歡你給他們出主意，你的心情不太會表現在臉上，外人總覺得你很深沉，但這只不過是你保護自己的方法而已。

選擇5的你

精神年齡20幾歲

你喜歡作夢，熱愛編織各種夢想，越挫越勇的你，總喜歡奮勇前進，喜歡將失敗轉為動力，心態健康，即便遇到任何困難也能笑著看待，總會有解決事情的方法。

選擇6的你

精神年齡 40多歲

你做事情習慣替他人著想，你會優先考慮別人的感受，擅長隱藏真實的自己，只為了搞好人際關係，但有時候過度忍讓會讓你感到難受，有時候和朋友吐吐苦水，也有益身心健康。