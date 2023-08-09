超可愛聯名登場！怡麗絲爾X哆啦A夢、克蘭詩小王子版精華水必囤

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

這年頭的美妝保養品除了比功能、比CP值，更要比話題，最近又有不少美妝聯名新品登場，每一款都可愛到讓人心臟爆擊，而且都是網上擁有高人氣的好評商品，不搶一波太可惜。

資生堂怡麗絲爾 X 哆啦A夢



被稱為「日本第一膠原蛋白專家」的資生堂怡麗絲爾，自2021年起就與哆啦A夢聯名合作，傳達環保理念。今年第三度與哆啦A夢聯名，為今年3月全新上市的人氣熱賣商品「膠原精華水」推出超可愛的限定版包裝，就像跟著哆啦A夢的視角，一起看著靜香與大雄的小孩漫步在海邊，又萌又有愛的設計讓日本女生也瘋搶。

▲怡麗絲爾 膠原彈潤精華水T2（滋潤型） 哆啦A夢限定版，170ml，NT$1,050。

此外，哆啦A夢限定版「膠原精華水」上市期間，凡購賣「膠原彈潤精華水 補充包」或「膠原彈潤精華乳 補充包」任一款，即可免費獲贈限量哆啦A夢環保提袋，又可愛又實用的提袋送完為止，要搶要快。

▲購賣精華水或精華乳補充包，就能免費獲得限量哆啦A夢環保提袋。

克蘭詩 X小王子

克蘭詩一推出就掀起討論話題的3款「分齡精華水」，今年夏天推出可愛又有意義的小王子限定版！將小王子經歷的三個重要成長旅程，對應至針對肌齡需求訂製的三款分齡精華水。

▲克蘭詩「分齡精華水」推出小王子聯名限定版。



代表愛情的玫瑰對應「少女熬夜水」漾采肌活美肌精華水；象徵友誼的狐狸對應「女神彈簧水」煥顏緊緻彈力精華水；譬喻自我實現的星辰對應「美魔塑顏水」極緻活齡撫紋精華水，而「分齡精華水」是針對不同肌齡需求設計的零酒精訂製保養，以介在化妝水和精華液中間的高滲透水感質地，提供清爽不黏膩、療癒滿分的使用感受，不僅是前導精華，也是抗老精華。

▲克蘭詩 漾采肌活美肌精華水-小王子限定版，200ml，NT$1,700。





▲克蘭詩 煥顏緊緻彈力精華水-小王子限定版，200ml，NT$2,200。





▲克蘭詩 極緻活齡撫紋精華水--小王子限定版，200ml，NT$2,700。

Bifesta X 酷洛米



日本Bifesta則是推出超萌聯名的酷洛米包裝，限量增量20%不加價，讓酷洛米成為酷暑好膚質的療癒小幫手。兩款增量不加價的碳酸泡洗顏，有添加乳酸成分能讓肌膚透亮的抗暗沉碳酸泡洗顏，以及最新添加泥炭配方能深層清潔的極淨碳酸泡洗顏，即使在炎炎夏日，肌膚依然透亮不黏膩。

▲碧菲絲特 特極淨碳酸泡洗顏(酷洛米增量版)，216g，NT$199；抗暗沉碳酸泡洗顏(酷洛米增量版)，216g，NT$199。

【同場加映】





▲Kiehl’s 冰河醣蛋白保濕霜（2023愛台灣限量版），50ml，NT$1,600；125ml，NT$2,800。

每年都讓Kiehl’s鐵粉超期待的「Kiehl’s Loves Taiwan愛台灣系列」又來了！這次的包裝同樣充滿濃濃台味，不僅有台灣飲料代表珍珠奶茶、小吃攤，連故宮、天燈都登場，可愛的骨頭先生和台灣黑熊還騎著機車，可愛度依舊滿分。愛台灣系列照慣例推出亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜和冰河醣蛋白保濕霜2款人氣商品，其中保濕霜除了經典的50ml，這次還也為125ml大容量版換上了限定包裝，愛用鐵粉絕對必囤。