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富藝斯「即時購藏」獨家藝術品網站開張　鮮紅皇冠打頭陣

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▲▼富藝斯,蘇富比 。（圖／公關照）

▲富藝斯推出全新電商平台Dropshop，與當代文化的藝術家、創作者及品牌合作發行限量版藝術品並線上銷售。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

參加國際拍賣會總是要等到拍賣當日才能競標心儀作品，富藝斯（Phillips）首開先例，推出全新電商平台Dropshop，與當代藝術家、創作者及品牌合作，發行限量版藝術品，採「即時購藏」的電子商務模式，收藏專為Dropshop獨家限量打造的藝術品，且購買者日後若透過富藝斯拍賣會或展售會轉售在 Dropshop所買的作品，原創作者將獲得成交的版稅佣金，堪稱業界首創。

▲▼富藝斯,蘇富比 。（圖／公關照）

▲Dropshop將於8月20日正式上線，以澳洲超現實主義藝術家Cj Hendry的作品皇冠打頭陣。

▲▼富藝斯,蘇富比 。（圖／公關照）

▲藝術家Cj Hendry的皇冠作品乍看之下讓人聯想到充氣玩具，其實是堅硬的古銅材質。

Dropshop將於台北時間8月20日晚上10時正式上線，由澳洲超現實主義藝術家Cj Hendry創作的限量100頂皇冠打頭陣，紅色皇冠乍看之下像充氣玩具，其實是堅硬的古銅材質，一件皇冠的大型素描也將同場亮相，屆時可登入www.phillips.com/dropshop即看即買。

▲▼富藝斯,蘇富比 。（圖／公關照）

▲陳柏霖擔任蘇富比的客席策展人，策劃「Contemporary Curated」當代藝術專場拍賣，與奈良美智《 上帝救救我們 》作品合影。（圖／翻攝蘇富比官網）

藝術拍賣市場活絡，蘇富比（Sotheby’s）再邀名人加持，7月時請男星陳柏霖擔任客席策展人，策劃「Contemporary Curated」當代藝術專場拍賣，由他挑選市場熱捧的藝術家和新秀作品，與大眾分享他的對當代藝術的獨到見解，他透露自己的收藏方向是能與他產生共鳴的作品，他說：「在對的時間和地點遇上對的作品，心裡就會有收藏的渴望。當我看見藏品時，就會想起自己的生活哲學，甚至會不經意會心一笑。我第一次見到哈維爾卡勒加（Javier Calleja）的作品，馬上就被畫中令人驚喜的稚趣和歡樂的俏皮風格所感染，他的畫作流露窩心的純真感覺，令人立刻深被吸引。」

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關鍵字：

富藝斯, PHILLIPS, 蘇富比, Sotheby’s, 陳柏霖

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