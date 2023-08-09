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泰國男神Bright、章廣辰變CK新面孔！　裸上身互尬緊實六塊肌超性感

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記者鮑璿安／台北報導

Calvin Klein 在亞洲推出2023年秋季內衣系列形象廣告，這次首次邀請演出《流星花園》的泰國男神瓦奇拉維特奇瓦雷（Bright Vachirawit）出鏡，驚喜發現台灣新生代演員章廣辰也參與其中，身穿新季單品秀出緊實的腹肌線條，男神組合超養眼。

▲▼ＣＫ 。（圖／品牌提供）

▲▼ＣＫ 。（圖／品牌提供）

▲Bright Vachirawit成為Calvin Klein欽點的新面孔 。（圖／品牌提供）

Bright Vachirawit近年來人氣一路上升，除了擔任Burberry 南亞太地區品牌大使，這次又成為Calvin Klein欽點的新面孔，在韓攝影師Park Jong Ha 掌鏡下演繹多款2023年秋季內衣系列的全新款式。Bright上裸秀出健壯體態，穿上具有鮮明雙色標誌腰帶的Future Shift內著，搭配丹寧褲裝，讓人難以將視線抽離；另外也套上紫色丹寧上衣，正面曬出緊實腹肌，半遮住電眼模樣超性感。

▲▼ＣＫ 。（圖／品牌提供）

▲▼ＣＫ 。（圖／品牌提供）

▲章廣辰 。（圖／品牌提供）

章廣辰這次則演繹全新標誌樣式和季節色彩的Stencil Logo系列，罕見挑戰了大尺度的穿著，側躺在沙發上呈現朦朧魅惑姿態，全新嘗試讓粉絲耳目一新。

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲出演《以你的心詮釋我的愛》走紅的PP Krit Amnuaydechkorn成為Balenciaga品牌大使 。（圖／品牌提供）

泰國男星時尚影響力驚人，出演《以你的心詮釋我的愛》走紅的PP Krit Amnuaydechkorn驚喜成為Balenciaga品牌大使，往後會更常看見他為品牌演繹新裝甚至成為秀場頭排嘉賓，他表示：「Balenciaga是一個充滿創造力的品牌，讓我能夠向世界展示和表達真實的自我。在我的職業生涯中許多值得自豪的時刻，都有Balenciaga的堅定陪伴。我非常榮幸與激動，能夠作為Balenciaga的品牌大使，與其繼續攜手前行。」

關鍵字：

Calvin Klein, 內衣, 瓦奇拉維特奇瓦雷, Bright Vachirawit, 章廣辰

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