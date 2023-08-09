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偷偷囤貨都怕被發現的「油田救星」粉底！超遮瑕又不顯豬油光太狂

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

流汗、出油的嚴峻考驗，夏季你需要更持久的底妝單品，以下就盤點多款近期厲害的粉底單品，搭配超薄透粉底抹刀，輕鬆擁有一整天不斷電的妝容。

＃媚比琳 無敵特霧超持久粉底液，售價469元

▲媚比琳。（圖／品牌提供）

「開架霸主」媚比琳旗下不止FIT ME系列很強，這款超持久粉底液更是寶藏神器，可以說是懂得人都會默默私藏的好物，超持久霧面妝容，使用起來遮蓋力有夠強，而且霧感妝效不容易讓人有豬油光，又可以持續30小時不斷電的極致膚況，價格超親民，囤貨都怕被別人發現。

＃LANEIGE NEO型塑霧感氣墊EX，售價1500元

▲媚比琳,LANEIGE,DR.CINK,永和三美人,彩妝,粉底。（圖／品牌提供）

年輕的韓流品牌LANEIGE自從推出NEO型塑霧感氣墊之後，超可愛顏質以及持久妝效，立刻大受歡迎，這次再度全面升級，延續其時尚的高顏質，裡面的粉體更加持久，同時一顆就可以打造高遮瑕妝容，不需要過多修飾，一拍就有完美搪瓷肌。

＃DR.CINK 極透光柔焦防護CC霜，售價990元

▲媚比琳,LANEIGE,DR.CINK,永和三美人,彩妝,粉底。（圖／品牌提供）

這款單品雖然命名為CC霜，但超厲害的遮瑕度，簡直超越粉底液，一抹就可以打造零瑕疵美肌，重點是可以維持整天零失誤待機，完全不會浮粉、卡粉，自然款就很夠用，毛孔甚至都可以隱形，真的是MIT專櫃平價好物。

【嚴選推薦】

＃永和三美人 超薄透粉底抹刀，售價150元

▲媚比琳,LANEIGE,DR.CINK,永和三美人,彩妝,粉底。（圖／品牌提供）

擅長做海綿的永和三美人，早就是不少人從小用到大的經典老牌，隨著時代變遷，品牌也革新，走在潮流尖端，推出韓系很受歡迎的粉底抹刀，長版扁平奶油刀端，能把粉底推抹到極致薄，即使是很遮瑕的粉底，也可以打造輕薄妝感，讓持妝度開外掛，而且尾端尖頭還可以用來當作棉花棒，整理眼影掉粉、睫毛膏暈染等等問題，超親民價格當然都應該擁有。

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關鍵字：

媚比琳, LANEIGE, DR.CINK, 永和三美人, 彩妝, 粉底

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