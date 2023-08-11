大唐文化啟發金飾創作　繁榮昌寓意讓人更想收

▲周大福「國韻·傳承」吉慶蓮年黃金美鑽吊墜，89,800元。（圖／周大福提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

被視為保值首飾的金飾設計日益多元，珠寶品牌周大福近期與大陸陝西歷史博物館與西北工業大學合作，以陝西歷史博物館珍藏的盛唐文物為靈感，創作一系列重現唐代富麗精緻生活品味的黃金首飾，當中「國韻·傳承」吉慶蓮年黃金美鑽吊墜以鏤空工藝展現傳統紋飾寶相花，吊墜背面環繞彩回紋及花枝代表繁榮昌盛、生生不息，美好寓意結合華美設計，著實吸睛。





▲周大福「盛世華彩·傳承」如意黃金手鐲。

唐代是孕育藝術與多元文化的重要朝代，啟發周大福金飾創作，運用細膩的花絲工藝製作「盛世華彩·傳承」如意黃金手鐲，勾劃出唐金筐寶鈿團花紋金杯的紋理，配以團花及如意雲頭圖案，象徵吉祥如意，手鐲內外側均相當精緻；周大福還擷取敦煌壁畫精髓，採用琺瑯工藝製作「如來敦煌」耳環、手鍊和項鍊，為金雕花紋增添亮麗色彩。

▲周大福「如來敦煌·傳承」煌彩黃金耳環，20,900元。

Just Gold鎮金店的設計則朝都會感、摩登之路邁進，與代言人蔡詩芸Dizzy Dizzo合作推出聯名款，發表「簡約」、「心鎖秘鑰」兩大系列，前者以鍊結設計打造純金耳環、戒指、項鍊與手鍊，展現嘻哈潮流風格；「心鎖秘鑰」作品則細膩描繪蔡詩芸的女人心事，化為鏤空心形的心鎖造型或純金鑰匙吊墜，疊戴多條項鍊時髦極了。

▲蔡詩芸疊戴與Just Gold鎮金店聯名系列純金項鍊，戴出時髦氣息。（圖／鎮金店提供，以下同）





▲Just Gold與蔡詩芸聯名秘鑰純金吊墜。

▲Just Gold與蔡詩芸聯名練結設計的純金手鍊。