K.UNO歡慶來台四週年　全新三款迪士尼公主系列打造奢華閃耀童話

圖、文/K.UNO提供

日本最大客製化珠寶品牌K.UNO,歡慶來台四周年!以極致工藝完美展現迪士尼世界觀,打造女孩們夢想般珠寶聞名的K.UNO,於歡慶四週年之際,攜手迪士尼100週年熱潮,推出《美女與野獸》、《仙度瑞拉》以及《魔髮奇緣》三款經典公主系列設計鑽戒! 分別以呈現不同風貌的鑽石車工和宛如藝術品般的設計細節展現每位公主的閃耀故事。

期間限定販售的迪士尼100週年限定商品多達數十款,還有色彩繽紛打造宛如夢境般的《愛麗絲夢遊仙境》系列時尚彩寶和配鑽總和多達1克拉的《美女與野獸》系列腕錶也在這天同步公開登場! 上述期間限定的夢幻逸品將於2023/8/18至8/31期間於K.UNO忠孝旗艦店盛大展出,歡迎預約來店鑑賞,踏上光彩耀眼的珠寶童話旅程。

▲Brilliant Romance -Belle。

迪士尼公主系列珠寶奢華登場

K.UNO自1981年成立以來,以獨特的客製化服務和精湛的工藝,成為日本最大規模的珠寶品牌之一,2010年開始取得日本迪士尼的授權後,更推出迪士尼珠寶客製服務,吸引許多喜愛迪士尼的顧客前來訂製人生中獨一無二的永恆信物。此次為慶祝品牌來台迎接四週年,《美女與野獸》、《仙度瑞拉》、《魔髮奇緣》三款公主系列鑽戒盛大登場,要為台灣顧客帶來一場光彩耀眼的珠寶童話旅程。

Brilliant Romance -Belle-

座台的設計靈感,來自經典動畫《美女與野獸》宴會舞廳的裝飾,帶你再次回味燦爛舞會的浪漫氛圍。鑲嵌約1.0ct的圓形車工鑽石,座台內側點綴著引領兩人找到真愛的「魔法玫瑰」圖案,象徵著愛的永恆與奇蹟,感受《美女與野獸》中貝兒獨特的魅力和高貴的氣質。

Brilliant Romance -Cinderella-

中央偌大的枕型車工鑽石,象徵著氣質高雅的「仙度瑞拉」。戒環鑲嵌的配鑽,宛如魔法般閃爍華麗的光芒,耀眼如魔法覆蓋仙度瑞拉的美麗瞬間。側面設計靈感來自「城堡」的裝飾,更是迪士尼夢想與浪漫的經典指標之一,座台內側點綴著「玻璃鞋」的圖案,正是公主迷最喜愛的元素之一,這份獨特的設計,將繽紛童話停留手指間。

Brilliant Romance -Rapunzel-

這只鑽戒設計靈感來自《魔髮奇緣》的主角「樂佩」所戴的頭冠。選用梨型車工鑽石,並以配鑽增添華麗明亮氣息,重現樂佩樂觀、善良的特質魅力,以及對世界充滿好奇和冒險渴望。座台內側點綴著象徵王國的「太陽國徽」,展現樂佩堅毅與智慧的一面。

▲Brilliant Romance -Belle- 參考售價:576,000元。

▲左圖:Brilliant Romance -Cinderella- 參考售價:345,000元;右圖:Brilliant Romance-Rapunzel- 參考售價:314,000元。

《愛麗絲夢遊仙境》和《美女與野獸》兩款新品首度公開

除了三款經典公主系列鑽戒,在K.UNO四週年慶當天「The Garden -Alice in Wonderland-」和「“BEAUTY AND THE BEAST” Jewelry Watch」兩款珠寶飾品也首度登場,分別代表《愛麗絲夢遊仙境》和《美女與野獸》這兩部經典作品。斑斕繽紛的寶石與狹長型車工的紫水晶,演繹《愛麗絲夢遊仙境》神祕而美麗的世界觀。奢華珠寶腕錶及錶盤上的「魔幻玫瑰」圖案,則重現了《美女與野獸》世界觀,彷彿封存了「貝兒」與「野獸」兩人的美麗愛情,為顧客呈現出不同的浪漫與獨特之美。透過奢華珠寶工藝,重現珠寶設計師的匠心獨具,讓每一款珠寶都成為獨一無二的珍貴寶物。

▲The Garden -Alice in Wonderland- 參考售價:163,000元。

▲“BEAUTY AND THE BEAST” Jewelry Watch 參考售價:482,000元。

這次K.UNO四週年慶及新品發表會中,邀請滿屋設計打造全場花藝,利用粉嫩色系花朵,重現迪士尼公主童話的浪漫氛圍。獨一無二的珠寶設計與花藝融合的空間中,不僅展出迪士尼聯名款式珠寶,同步也展出珠寶繪師勾勒出的設計原稿畫作,更能深入了解珠寶設計的細節與過程。以奶油圓餅為招牌,民生社區的知名甜點店「but. we love butter」更提供深受新人喜愛的「Twilight 晨光」禮盒,為K.UNO四週年慶獻上祝賀。粉橘色與銀色炫光的外盒設計,象徵充滿光明與希望,與K.UNO四週年慶的氛圍達到完美相襯。

此次四週年慶活動更公布多項優惠,購買結婚套戒85折起,預約來店下訂婚嫁珠寶更可抽郵輪雙人遊等豐富大獎!顧客於店鋪出示活動貼文截圖,並購買迪士尼100周年限定商品,立即享有9折優惠,更可獲得「米奇擦拭布」作為贈品。

夢幻童話世界和精湛珠寶工藝在K.UNO的週年活動中完美融合,無論是否為迪士尼粉絲,都能夠在K.UNO找到屬於自己的獨一無二的珠寶飾品,感受浪漫與夢幻童話的氛圍。K.UNO也將持續以獨特珠寶工藝和專業客製服務,為台灣顧客打造出更多令人嚮往的訂製珠寶。

優惠資訊:

K.UNO忠孝店於2023/8/18至8/31期間,將在店內展出迪士尼100限定商品,凡預約至忠孝店參觀諮詢,並購買迪士尼系列全商品,就享有9折優惠(10% off)。

● 預約至忠孝店購買迪士尼系列商品,出示任一KOL在8/16活動的貼文截圖,即可享有贈禮「"米奇"擦拭布」乙條。

● 歡慶K.UNO忠孝店4週年,至忠孝店購買婚嫁系列商品(鑽戒或對戒),享有加工折抵金1000元以及誕生石鑲嵌乙顆。

● 即日起至8月底前,至全台K.UNO任一分店,選購指定美鑽享有9折優惠(10% off);購買套戒(鑽戒+對戒)立即升等享有85折(15% off)優惠。

● 購買婚戒系列商品加購迪士尼系列設計刻印或原創符號,享有買1送1優惠。