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「最美掌旗手」廖苡任IG有看頭，穿搭和妝髮堪稱時髦教科書

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▲▼「最美掌旗手」廖苡任IG有看頭 。（圖/翻攝自IG/廖苡任）

▲最美掌旗手廖苡任IG粉絲已衝破16萬。（圖／翻攝自IG/elaine0608、大專體總，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

2023成都世大運閉幕，除了中華隊的出色戰績成為討論焦點，最美掌旗手廖苡任更是備受專注，有排球甜心之稱的她，身材勻稱且笑容甜美，不少網友看到她可愛的笑容，直呼戀愛了。

今年26歲的廖苡任，目前就讀於台北市立競技大運動訓練研究所，私下的她喜歡嘗試各種休閒裝扮，甜甜笑容搭上各種時髦髮色，整個韓風十足，現任台北鯨華女子排球隊的她，也熱愛分享各式體能訓練，勻稱修長美腿讓人一覽無遺。

▲▼中華隊「最美掌旗官」廖苡任迷倒大陸網友　微博刷一排「旗手好可愛」。（圖／大專體總提供：翻攝自IG）

▲甜美可人的笑容，就連微博網友也瘋狂。

和既定選手殺氣騰騰的印象不同，廖苡任總是掛著甜甜的笑容，笑起來的她甜美可人，因此還有「排球甜心」的稱號，除了臉蛋以外，更擁有川字腹肌、勻稱的手部線條，難怪成為網友心目中的運動女神。

▲▼「最美掌旗手」廖苡任IG有看頭 。（圖/翻攝自IG/廖苡任）

▲韓系女團風。

仔細研究她的IG，雙子座的她有著多變的風格，穿搭除了擅長的運動風以外，甜美優雅也能輕鬆駕馭，像是穿著韓系女團的百褶短裙露出纖細美腿，有時又換上膝上洋裝展現甜美風，可愛的瀏海搭上針織，更是一秒切換優雅小姐姐，不只是穿搭，就連髮型、髮色也是時髦多變，在她迷人的臉蛋之下，無論是淺色金髮，甚至是粉紅色挑染，都讓人心生嚮往，完全是女生的打扮教科書。

▲▼「最美掌旗手」廖苡任IG有看頭 。（圖/翻攝自IG/廖苡任）

▲▼「最美掌旗手」廖苡任IG有看頭 。（圖/翻攝自IG/廖苡任）

▲私下的她喜歡嘗試多變髮色。

關鍵字：

世大運, 廖苡任, IG

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