這是我男人該有的味道！3款極致顛峰男香　七夕告白準不出錯

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

七夕情人節即將到來，已經想好要送男生什麼禮物了嗎？以下盤點3款超好聞的男香，噴上瞬間MAN爆，男友力大爆發，不僅男生開心，自己聞了也很有安心感。

＃MONTBLANC 極限探尋淡香精，100ml、售價3550元

MONTBLANC萬寶龍可以說是商務男士心中的標竿，以阿爾卑斯山最高峰白朗峰為靈感，設計出標誌性的LOGO，全新淡香精更是到當地取材，把登山者們經歷的山途幻化為香氣，紫羅蘭葉獨有的綠色氣息，帶有淡淡涼意，宛如山峰白雪降臨的涼風吹拂，中調鼠尾草活力的芬芳，喚醒登山人抬頭就見藍天白雲的興奮感，阿拉斯加雪松結合苔蘚的尾韻，展現極致挑戰冒險的沉穩態度與崇拜自然的敬畏之心，整體氣息相當具有男人成熟韻味，聞到瞬間感受「這是我男人該有的味道」。

＃迪奧 曠野之心淡香水，100ml、售價4150元

由強尼戴普演繹的曠野之心淡香水，總能捕捉男性專注自我、充滿個性等多重面貌，幹練清新的氣息，聞過真的難以忘懷，卡拉布里亞佛手柑、廣藿香、香根草、沃克呂茲薰衣草等香材交織出的底蘊，展現出男性乾淨俐落的一面，同時又充滿陽剛性感魅力。

＃SHARECO 迷幻靈魂香水，100ml、售價1880元

被譽為「行走費洛蒙」瘦子欽點為摯愛香的迷幻靈魂香水，運用清新佛手柑、鼠尾草香氣帶出前調，接著鈴蘭、小蒼蘭、茉莉花氣息打造清新飄蕩的迷幻氛圍，最後麝香、琥珀與香根草，展現低調尾韻，整體香氣展現出男性舉手投足都散發慵懶、率性的感覺，相當迷人。