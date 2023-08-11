亮・珠寶／玉石小清新正流行　瓢蟲鍊墜卡哇伊

▲林曉同珠寶推出曉精靈套鍊（上）55,500元起，蛋白石套鍊83,500元起。（圖／林曉同珠寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

玉石與翡翠珠寶近幾年流行清新風格，成功開拓年輕市場，台灣珠寶設計師品牌林曉同珠寶，以及經營翡翠事業有成的JADEGIA玉世家，都予人耳目一新的感受。林曉同珠寶繼玉熊、青鳥等作品大獲成功後，近日再推出以小瓢蟲為主角的曉精靈系列，採用獨家專利3D玉雕工藝，創作可愛的瓢蟲珠寶，圓潤的身體鑲嵌玉石外，另有蛋白石款可供選擇。





▲林曉同珠寶曉精靈玉石套鍊（上）64,800元起，垂墜月光石款55,500元起。

林曉同獨創的3D立體玉雕工藝，在取材上需要以作品尺寸2倍以上的玉石，才可擷取最溫潤、色澤通透的部分，呈現最迷人的自然光澤，因此每一件均為獨一無二之作。此次打造小瓢蟲主題的曉精靈系列，以玉石雕刻成所需的弧度和厚度，並由黃K金勾勒出瓢蟲形體，卡哇伊版還在鍊墜尾端垂墜月光石，隨著佩戴者律動而輕輕晃動。





▲林曉同珠寶曉精靈手鍊鑲嵌玉石與鑽石，21,000元起。

蛋白石的奇幻遊彩也深深吸引林曉同，因此曉精靈系列鍊墜同時推出不同色調的蛋白石款式，瓢蟲的眼睛則鑲飾玉石，更為絢麗吸睛，在東方文化中瓢蟲象徵吉祥好運和富甲天下，西方則視其為捎來幸運與姻緣的小信使，瓢蟲珠寶恰好能當隨身幸運物。





▲玉世家蛋面翡翠與紅翡指間戒（右）86,000元，蛋面翡翠與紅翡鑲鑽指間戒326,000元。（圖／玉世家提供，以下同）

以翡翠著稱的玉世家，也以時尚設計吸引新世代，最新定情戒出現了雙主石，象徵情人相互依偎的幸福模樣，有趣的是選用切割成蛋面或水滴型的翠綠盎然綠翡，與純淨優雅的白翡或嬌美亮眼的紅翡搭配成雙主石戒指，串起兩顆翡翠的白K金線條流轉優美，有鑲鑽或未鑲鑽款式，不僅可作為定情戒，亦可是日常穿搭的亮眼配件。







▲玉世家蛋面翡翠鑲鑽戒指，236,000元。