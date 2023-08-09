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王子邱勝翊被ASICS「Y2K跑鞋」圈粉　曝私下愛揪朋友穿同色

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記者鮑璿安／台北報導

結合時下Y2K風潮，ASICS SportStyle運動休閒系列推出全新復古跑鞋GT-2160，復古機能設計為一大主軸，邀請形象大使王子邱勝翊搶先演繹，他認為鞋款外觀彷彿重返千禧年，也順道傳授自己的搭配哲學。

▲▼亞瑟士、王子 。（圖／品牌提供）

▲▼亞瑟士、王子 。（圖／品牌提供）

▲王子穿著全新ASICS GT-2160流星黃配色。（圖／品牌提供）

王子演繹款式為GT-2160 流星黃配色，他認為鞋款很有千禧年風格，又有未來感，搭配寬褲或是拼接造型的T恤都很適合，身為品牌的死忠粉，王子透露家中有超過50雙品牌鞋款，是名副其實的「鞋頭」，過去挑選鞋款首要條件是帥氣，現在則認為走路舒服最重要，王子笑說：「年初去日本玩的時候就帶了兩雙亞瑟士，走久也不會很累。」他透露私下喜歡跟朋友嘗試Dress Code（服裝規定），穿著同色系單品拍起照來更好看，因此他推薦灰色 、米色系列鞋款，更好搭配。

▲▼亞瑟士、王子 。（圖／品牌提供）

▲GT-2160全新配色齊發，浪潮灰、流星黃與優雅杏 。（圖／品牌提供）

▲▼亞瑟士、王子 。（圖／品牌提供）

▲優雅杏色 。（圖／品牌提供）

品牌GT-2160設計靈感源於GT-2000經典跑鞋的復古特色，鞋款中底更復刻了2000年代中期至2010年代末期ASICS廣泛使用的分段式結構，後跟採用最具代表性的亞瑟膠，提供卓越的緩震性能。

▲adidas 。（圖／品牌提供）

▲4DFWD 3鞋款外觀充滿運動速度感的線條設計 。（圖／品牌提供）

此外，adidas帶來全新 4DFWD系列跑鞋，特色是其傾斜結構式網格（BOWTIE），中底設計是通過與矽谷科技公司-Carbon使用3D列印技術，跑步的同時可降低「垂直振幅比」增加步幅；全新4DFWD 3鞋款，主打全新透氣式雙層鞋面設計，搭配經典馬牌輪胎大底，帶來更強悍的推進力。

關鍵字：

ASICS, 王子, 邱勝翊

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