楊謹華老公甜吻她的手　她大方示愛「遇見你，是我的幸運」　　

▲楊謹華（右）和老公Ben合體示範法國品牌RedLine珠寶，一同曬恩愛。（圖／翻攝楊謹華臉書）

記者陳雅韻／台北報導

女星楊謹華2018年和老公Ben結婚，近日放假隨老公回美國德州探望家人兼旅遊，感情甜蜜蜜，她今更分享夫妻倆同框秀法國品牌RedLine珠寶的時尚大片，Ben雖然是素人：但面對明星老婆架式十足毫不遜色，因為眼神盡是無限愛意，楊謹華也大方曬恩愛對老公說：「這一路上我們都在學習做伴侶，感謝你讓我成長許多，遇見你，是我的幸運！」她也點出幸福時刻是「喜歡看你一見我就笑」。





▲Ben親吻楊謹華的手，甜蜜極了。（圖／翻攝楊謹華臉書）

▲楊謹華分享與Ben相處7年來無話不談，有如知己也相互扶持。（圖／翻攝楊謹華臉書）

楊謹華與Ben同戴RedLine著名的紅繩手環與鑽戒拍照，真情流露，Ben親吻她的手、她對著Ben說悄悄話的pose，盡是濃情蜜意，她更加碼透露兩人相識之初講了3小時電話，她當時心想怎會有一個男生可以講如此久，默默猜想相處久了Ben應該會「安靜許多」，沒料到2人相處7年來像好友一樣有聊不完的話題，也相互扶持，雖有指頭數得出來次數的小爭執，但總能溝通出最圓滿的結果，她大方向老公示愛「遇見你，是我的幸運」！





▲楊謹華日前分享在德州巴頓斯普林斯泳池（Barton Springs Pool）畔的泳裝照，被網友讚是「真人芭比」。（圖／翻攝楊謹華臉書）

除了戴著RedLine紅繩手環讓愛相隨，楊謹華貼身的手環還有卡地亞（Cartier）百萬元的LOVE鑽石手環，此1969年紐約誕生的經典之作有螺絲釘圖騰外，還鑲嵌204顆共重約2克拉的圓形明亮式切割鑽石，相當耀眼，近日美國行她戴著LOVE手環同時疊搭黑白色編織手環，風格率性。





▲楊謹華貼身戴著卡地亞LOVE鑽石手環。同時疊搭編織手環，（圖／翻攝楊謹華臉書）





▲楊謹華戴的卡地亞LOVE鑽石手環，1,420,000元。（圖／卡地亞提供）