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吳卓源笑曝「最近想比中指的事」　七夕要穿PUMA x RIPNDIP聯名鞋

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記者鮑璿安／台北報導

PUMA旗下 SELECT 系列首度攜手美國街頭潮流品牌RIPNDIP，以招牌中指貓（Lord Nermal）為主角打造聯名新品，品牌大使 Julia 吳卓源穿著Slipstream 系列鞋款現身，她說自己過去就很喜歡RIPNDIP的服飾，如今兩大貓科動物結合讓她感到俏皮逗趣，也透露最近因扁桃腺發炎，讓她內心很想「比中指」。

▲▼ PUMA。（圖／品牌提供）

▲吳卓源身穿PUMA x RIPNDIP 中指貓聯名系列口袋短袖 T 恤，搭配Slipstream 系列鞋款。（圖／品牌提供）

吳卓源身穿聯名系列口袋短袖 T 恤，設計亮點是將「中指貓」藏在胸前口袋，拉下口袋才有中指露出，讓她忍不住大秀這一細節，並大讚：「全身最喜歡T恤單品，拉開就是小巧思！」被問到最近有遇到什麼讓她想要比中指的事情？她笑說：「最近扁桃腺發炎去看醫生，後來喉嚨真的很痛，感覺要把身體調整好。」

▲▼ PUMA。（圖／品牌提供）

▲吳卓源推薦鞋款作為七夕情人節禮物。（圖／品牌提供）

▲▼ PUMA。（圖／品牌提供）

▲Suede鞋款。（圖／品牌提供）

至於七夕情人節將至，吳卓源非常推薦情侶送上聯名鞋款給對方，她自己卻不偏好過於放閃的情侶裝穿搭，「我比較喜歡你（另一半）有你的風格，我有我的風格。」PUMA x RIPNDIP 全系列單品將於8月10日（四）全球同步開賣，系列特別將中指貓 Nermal變身為 PUMA 貓呈現街頭風格，涵蓋多款服飾、鞋款與潮流配件，主推Suede 及 Slipstream 系列鞋款，以高質感麂皮打造，鞋舌也加入聯名圖樣，內側鞋底滿版印花插圖散發童趣和詼諧惡趣味的獨特設計巧思。

▲adidas 。（圖／品牌提供）

▲4DFWD 3鞋款外觀充滿運動速度感的線條設計 。（圖／品牌提供）

此外，adidas帶來全新 4DFWD系列跑鞋，特色是其傾斜結構式網格（BOWTIE），中底設計是通過與矽谷科技公司-Carbon使用3D列印技術，跑步的同時可降低「垂直振幅比」增加步幅；全新4DFWD 3鞋款，主打全新透氣式雙層鞋面設計，搭配經典馬牌輪胎大底，帶來更強悍的推進力。

關鍵字：

PUMA, Julia, 吳卓源

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