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關穎看上太多LV鱷魚包「快逃才安全」　王柏傑愛152萬元櫻花包「不知哪天七夕」

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▲LV珍稀皮革 關穎 王柏傑。（圖／品牌提供）

▲關穎大讚手上的鱷魚皮包低調奢華，帶出門不會有壓力。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（LV）舉辦珍稀皮革展，各式鱷魚包款染上充滿夏日風情的瑰麗色澤，關穎大讚手上的鎏金銀雪鱷魚皮包又美又好搭，展場內還有許多作品讓她愛不釋手，直呼：「等下還是速速離開比較安全。」王柏傑喜歡全場最高價、限量一只的櫻花刺繡鱷魚皮包，約152萬元，當他得知包包已被預購，想買也沒有了，鬆口氣大呼：「還好！」被問到七夕會不會送女友謝欣穎禮物？他說：「我現在才知道七夕快到了，是幾號啊？」

▲LV珍稀皮革 關穎 王柏傑。（圖／品牌提供）

▲關穎笑言現在可以用女兒當藉口，買更多東西。

▲LV珍稀皮革 關穎 王柏傑。（圖／品牌提供）

▲王柏傑拿著「冰晶藍色」鱷魚皮托特包，色調靈感來自大自然。

▲LV珍稀皮革 關穎 王柏傑。（圖／品牌提供）
▲在鱷魚皮上繡著櫻花，展現非凡工藝的「花之綺想」Capucines包，1,520,000元。

請關穎用一種珍稀皮革形容自己，她謙虛表示：「我不敢這樣說，因為對我來說，每種珍稀皮革都是非常珍貴的。我很喜歡霧面的，我覺得霧面比較能代表我，低調奢華的感覺。」衣服、包包、鞋子等行頭眾多，她有一套整理方式，「我會把同類的東西放在一起，再按著季節、顏色分類，我從小就喜歡整理東西，喜歡一目瞭然，可能也買出心得了，繳過學費，所以喜歡的都能用很久。」

王柏傑屬於理智的消費者，他說：「我不是太愛買東西，我這個人蠻簡單的。」接著透露：「可能會讓我一直買的就是……遊戲吧，玩遊戲花點錢。」會因為買得太瘋狂被唸嗎？他笑說：「我不會讓人知道，現在才讓你們知道。」

鱷魚皮的處理過程繁複，LV芳登修道院工坊經歷350道工序才能完成，每塊皮革每天以瑪瑙石拋光兩次，讓表面完美並有光滑的釉面效果，整個鞣製過程耗時8至10周，再花6個星期在皮革表面上色、滋養、拋光，然後才開始製作手袋，每個細節都縝密，絲毫不馬虎。

▲LV珍稀皮革 關穎 王柏傑。（圖／品牌提供）

▲鎏金銀雪Trunk Chain Wallet（左）560,000元、銀白極光Mini Boîte Chapeau（右）424,000元。

▲LV珍稀皮革 關穎 王柏傑。（圖／品牌提供）
▲橙色變色龍Petite Malle（左）1,090,000元、熱帶橘色Capucines Mini （右）925,000元。

今年推出不少新色，大自然是重要靈感，王柏傑對手上的「冰晶藍色」鱷魚皮托特包印象深刻，以手工噴塗藍色染料加上銀色「全息薄膜」，彷彿佈滿岩石的山脈景觀，關穎鍾情的「鎏金銀雪」，是從蝴蝶揮舞翅膀時金屬般的光澤啟發，工匠先在整張鱷魚皮輕拍上白色，再在鱗片底部拍塗銀色染料，接著用洗去手法讓銀色留在鱗片之間，低調又耀眼。

▲LV珍稀皮革 關穎 王柏傑。（圖／品牌提供）

▲男士鱷魚皮托特包，加勒比海藍色（左）、冰晶藍色（右），各1,490,000元。

▲LV珍稀皮革 關穎 王柏傑。（圖／品牌提供）
▲深邃藍色City Keepall包（左）930,000元、天空藍色Mini soft trunk （右）670,000元。

▲LV珍稀皮革 關穎 王柏傑。（圖／品牌提供）

▲實用的男士腰包875,000 元、圓筒包1,080,000元。

粉紅永遠不敗，這次有多種吸睛新色調，「無限粉紅」呈現的是秘魯Vinicunca（彩虹山），粉紅底色上若隱若現的藍、紫、黃色，加上珠光既粉嫩又高貴，「熱帶粉紅」走的是炫目風格，好似日落時分的邁阿密天空，「粉紅貝殼」的美妙之處在於透明感，以淺粉和略深的粉，在鱗片上產生微妙的浮雕效果。

▲LV珍稀皮革 關穎 王柏傑。（圖／品牌提供）

▲無限粉紅迷你Rose Des Vents包（左）1,000,000元、粉紅貝殼迷你Capucines（右）870,000元。

▲LV珍稀皮革 關穎 王柏傑。（圖／品牌提供）
▲熱帶粉紅迷你Capucines包（左）925,000元、藍色繡球花迷你Capucines 包（右）1,050,000元。

▲LV珍稀皮革 關穎 王柏傑。（圖／品牌提供）
▲啞光黄、亞特蘭提斯藍Coussin包，各735,000元。

更多珍稀皮革包
MOYNAT特殊訂製之作「La Malle aux Tresors」，以行李箱內裝4只珍稀皮革Gabrielle Nano包款，從內到外都相當尊貴，顯得獨特又極具珍藏價值。

硬箱沿襲品牌170多年來的行李箱訂製工藝，以樺木製成搭配精緻塗層的Canvas 1920，打開可見分為4格，各自放著一只Gabrielle Nano包，從皮革鱗片的形狀、尺寸、對稱等，都經過反覆的篩選搭配，上色後再裹上特殊塗料「Flanche」，並以特製的瑪瑙石細磨打亮，營造出深邃閃耀的色彩。

4只手袋包括米色亮面鱷魚皮搭配鈀金扣、祖母綠亮面鱷魚皮革搭配金扣、自然原色霧面鱷魚搭配鈀金扣，以及桃紅色亮面蜥蜴皮革搭配金扣，不過顏色與鎖扣都能依照需求調整，訂購後約8至10個月可交貨。

▲LV珍稀皮革 關穎 王柏傑。（圖／品牌提供）

▲LV珍稀皮革 關穎 王柏傑。（圖／品牌提供）

▲MOYNAT「La Malle aux Tresors」以樺木製成的行李箱內裝4只珍稀皮革Gabrielle Nano包。

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, 珍稀皮革, 關穎, 王柏傑

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